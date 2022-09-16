 

Мнение: О полностью отработанном материале… Не простить и забыть?

16.09.2022, 15:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Да, он поймал свою «минуту славы», их обычного бывшего зека со множеством зависимостей став символом и знаменем для целого народа. Едва ли не апостолом. Но теперь, кажется, всё

Sic transit gloria mundi. © Развенчан кумир миллионов!

Расходимся?

Показательная #новость пришла из Америки.

Совет американского штата Техас по вопросам помилования отказал погибшему от рук полиции афроамериканцу Джорджу Флойду в посмертном помиловании по делу о наркотиках 2004 года. Об этом пишет газета Texas Tribune.

Карта отыграна, материал использован. Пора возвращаться к исходному состоянию.

Цинично, да. Но это – самая обычная #политика…

Надеюсь, скорбившие родственнички успели хотя бы немного подзаработать на том, кто был их «позором» при жизни?

Или, как это часто бывает, уже всё прокутили?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05.22 / Личное: “Было красиво”

11.08.21 / Клиенты Wildberries жалуются на погрызенные покупки

15.05.21 / В ходе антитеррористической операции “Альфа” задержала похитителя рецепта сырков Б.Ю. Александров

07.07.22 / Мнение: Коридор

14.05.22 / Мнение: Опять цензура

29.12.21 / Скандалы: Миллиарды на ветер

23.05.21 / Пандемия коронавируса: Махиндра расширяет меры по оказанию помощи клиентам

08.06.21 / Акцент на талии: модельеры готовы сделать женщин стройными (фото)

02.06.21 / Раскрытие упаковки ДНК

11.03.22 / Вышло последнее интервью солиста “Отпетых мошенников” Тома Хаоса: “Мне очень жаль”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика