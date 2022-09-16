Мнение: О полностью отработанном материале… Не простить и забыть?

Да, он поймал свою «минуту славы», их обычного бывшего зека со множеством зависимостей став символом и знаменем для целого народа. Едва ли не апостолом. Но теперь, кажется, всё…

Sic transit gloria mundi. © Развенчан кумир миллионов!

Расходимся?

Показательная #новость пришла из Америки.

Совет американского штата Техас по вопросам помилования отказал погибшему от рук полиции афроамериканцу Джорджу Флойду в посмертном помиловании по делу о наркотиках 2004 года. Об этом пишет газета Texas Tribune.

Карта отыграна, материал использован. Пора возвращаться к исходному состоянию.

Цинично, да. Но это – самая обычная #политика…

Надеюсь, скорбившие родственнички успели хотя бы немного подзаработать на том, кто был их «позором» при жизни?

Или, как это часто бывает, уже всё прокутили?

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