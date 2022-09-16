Убирай! – Личное мнение

Раз уж Решетова взялась за ум и слушает мои советы, хочу помочь и Алёне Шишковой, чтобы всё честно было.



Фото: Соцсети

«Хочешь, сделай. Поживи с грудью, пойми, как это. И даст ли это что-то тебе, сделает ли увереннее, а самое главное — счастливее. Я наоборот хочу вернуть „первозданный“ вид, ликвидировать импланты», — рассказала о мыслях и планах Шишкова, отвечая на вопросы об увеличении груди в запрещённой и экстремистской Сториз.

Стоит ли Шишковой возвращаться к первозданному виду? Нет, ну я тоже видела этот «вид» Алёны.

И хотя этот первозданный вид я даже показывать не хочу, мысль вернуться к натуральным объёмам груди для Алёны правильная.

Шишковой вот-вот то ли стукнет, то ли уже стукнуло 30. Перспектив вернуть Тимурку в лоно семьи не осталось, а создать новую означает поссориться с валиде Симоной.

И для чего тогда красивая грудь?

В то же время, и отрицательных моментов в наличии имплантов много.

Во-первых, полы мыть неудобно — мешают. Во-вторых, бегаешь медленнее — вдруг Симона попросит яблочко, а ты с такой грудью пока метнёшься, так за нерасторопность, вместо спасибо, ещё и получишь недовольный взгляд. В-третьих, учитывая общее снижение веса Шишковой, грудь ей, по всей видимости, даже носить тяжело.

И все эти минусы — без плюсов.

Мой совет: удаляй, Шишкова, ты эти глупости. Смысла в них уже для тебя никакого. Жизнь уже обустроена кое-как, ничего нового не будет.

Согласны?

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