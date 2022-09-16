Мнение: Альтернативная реальность западных СМИ, признание Сороса и проблема инфантильной доверчивости

1. Западные СМИ, рассказывая о России, ориентируются на ту часть аудитории, которая предпочитает идеологически выдержанную ложь неприятной правде. Виктор Мараховский приводит пример работы западных журналистов (ссылка):



Европейское издание Politico, комментируя вчерашний звонок Шольца Путину «рус, сдавайся, а то так есть хочется, что аж жить негде», в частности, пишет: «Кремль обвиняет Украину в продолжающемся насилии и повторяет ЛОЖНЫЕ заявления о зерновой сделке».

На «ложные» стоит гиперссылка. Если по ней пытливо пройти, то можно прочесть:

«”Без учета Турции как страны-посредника практически все зерно, экспортируемое из Украины, идет не в беднейшие страны, а в Евросоюз”, – сказал Путин. Он пояснил, что из 87 кораблей, идущих по Черноморской сделке, только два были отправлены в развивающиеся страны.

Однако, по данным ООН, более 20 судов направляются в развивающиеся и наименее развитые страны (за исключением тех, которые направляются в Турцию). Шесть кораблей направляются в Египет в качестве конечного пункта назначения, а остальные направляются в Джибути, Йемен и Судан».

Шах и мат, лживый Кремль.

Но есть нюансы.

В действительности Путин сказал:

«Из 87 кораблей, которые вышли из украинских портов с зерном, 32 остались в Турции, и я считаю, что это абсолютно нормально, потому что Турция, страна – организатор всего этого процесса, безусловно, имеет на это право. Три направлено в ЮАР, три – в Израиль, семь – в Египет, 30 – в Евросоюз, и только два – в беднейшие страны по продовольственным программам ООН, это Йемен и Джибути. Это 60 тысяч тонн и всего три процента».

Таким образом, европейское издание, столкнувшись с неправдивой (потому что неправильной) правдой, поступает смело:

А) Перевирает слова русского президента (заменяя в них “беднейшие страны по программам ООН” на “развивающиеся страны”, а это в том числе и ряд стран ЕС, получающих зерно – типа Румынии).

Б) Перевирает то, что осталось от перевирания (“Путин врёт, что большая часть зерна, помимо Турции, идёт в ЕС. А на самом деле меньшая часть зерна идёт НЕ в ЕС!” – в расчёте на то, что нормальный евроабориген не заметит).

В) Даёт гиперссылку на своё враньё как на разоблачение чужого (никто не ходит по гиперссылкам, кроме совсем маргиналов).

Г) Успех!

…Мы имеем дело с машиной, которая именно так и производит описываемую реальность, ув. друзья. Даже на уровне «беловоротничковых» СМИ, издаваемых Axel Springer (старейший крупнейший европейский издатель и всё такое). В глаза и уши европейским аборигенам льётся золотой поток проверенной правдивой правды, состоящей из трёх этажей вранья, до дна которого аборигенам просто не добраться.

2. Руслан Осташко пишет (ссылка):



Джордж Сорос рассказал о своей многолетней и деструктивной работе в России и на Украине:

Сорос: «Мой первый проект… хотя первый был в ЮАР… но затем Восточная Европа и СССР. Когда советская империя распалась, я туда пришёл и подобрал осколки. В Венгрии в 1984, в Польше и Китае в 1987. Так на смену советской пришла империя Сороса».

Ведущий: «Ваши планы?»

Сорос: «Сейчас я активнее всего в России. Повторяем то, что было во время распада СССР. Но, увы, есть разница. Тогда Союз издыхал, а Европа переживала подъем и расцвет. Сейчас наоборот – Россия возвращается, а Евросоюз падает. Печальная ситуация. Но наш фонд проделал большую и успешную работу. Особенно учитывая, что я больше сосредоточился на Украине. И появилась новая Украина, полная стремлений стать частью ЕС, европейской демократией. А люди, которые стоят за этим, почти все так или иначе связаны с фондом. Как во власти, так и в обществе. Мы все на связи, и это прекрасно. Четверть века работы окупились».

3. В Школе Капитализма я рассказываю о хлопотах и конфликтах, вызванных инфантильной доверчивостью. Цитирую из начала статьи (ссылка):

Фраза «я вам полностью доверяю» — надёжный маркер проблем. Если такие слова говорит ваш близкий родственник или друг, который уже много раз проверял вас в деле, и который имеет веские основания вам доверять, его доверие иногда может быть оправдано. Если фразу «я вам доверяю» говорит парикмахеру мужчина, который не разбирается в стрижках, и который готов в случае катастрофы побриться налысо, тоже всё в порядке: клиент считает вопрос мелким, а доверяться другим в мелких делах — не только нормально, но и необходимо.

Но если, например, вы продаёте автомобиль соседу по даче, для которого это серьёзная покупка, и сосед говорит «я вам полностью доверяю», у вас в голове должна загореться предупреждающая лампочка. С этим покупателем наверняка будут проблемы. Классическое продолжение реплики «я вам полностью доверяю» такое: «я вам полностью доверял, а вы меня надули, искупляйте теперь вашу вину». К примеру: «я вам полностью доверял, а в сервисе мне сказали, что ваша машина дрянь, вот вам обратно ключи, и отдавайте мне деньги назад».