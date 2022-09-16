“Это святое”: ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы
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Легендарный отечественный тренер по художественной
гимнастике Ирина Винер за долгую карьеру воспитала не мало прославленных
спортсменов, которые до сих пор с теплотой вспоминают о своем наставники.
Однако, как оказалось, далеко не все подопечные Героя труда России были
послушными и честными учениками. Истина вскрылась совсем недавно.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики
узнала горькую правду после скандального признания ее воспитанницы Маргариты
Мамун. Олимпийская чемпионка по гимнастике пришла в гости к своей бывшей
коллеге Лейсан Утяшевой, которая ныне занимается творческой деятельностью.
На одноименно ютуб-канале телеведущей семикратная чемпионка
мира рассказала, как водила за нос своего прославленного тренера. Она отметила,
что периодически нарушала режим, установленный Ириной Винер для спортсменов, и
убегала с учебной базы. По словам спортсменки, в это время она встречалась с
будущим мужем.
“С базы на свидание я сбегала. В клубы нет, но на
свидание – это святое”, – поделилась Маргарита Мамун.
Лейсан Утяшева пошутила, что именно ее поклонение воспитанников
сделало дырку в заборе на базе в Новогорске. Маргарита Мамун в ответ
поблагодарила ведущую за состоявшуюся свадьбу.
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