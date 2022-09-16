“Это святое”: ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Легендарный отечественный тренер по художественной

гимнастике Ирина Винер за долгую карьеру воспитала не мало прославленных

спортсменов, которые до сих пор с теплотой вспоминают о своем наставники.

Однако, как оказалось, далеко не все подопечные Героя труда России были

послушными и честными учениками. Истина вскрылась совсем недавно.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики

узнала горькую правду после скандального признания ее воспитанницы Маргариты

Мамун. Олимпийская чемпионка по гимнастике пришла в гости к своей бывшей

коллеге Лейсан Утяшевой, которая ныне занимается творческой деятельностью.

На одноименно ютуб-канале телеведущей семикратная чемпионка

мира рассказала, как водила за нос своего прославленного тренера. Она отметила,

что периодически нарушала режим, установленный Ириной Винер для спортсменов, и

убегала с учебной базы. По словам спортсменки, в это время она встречалась с

будущим мужем.

“С базы на свидание я сбегала. В клубы нет, но на

свидание – это святое”, – поделилась Маргарита Мамун.

Лейсан Утяшева пошутила, что именно ее поклонение воспитанников

сделало дырку в заборе на базе в Новогорске. Маргарита Мамун в ответ

поблагодарила ведущую за состоявшуюся свадьбу.