 

Подражал, выкручивался, выдавал за свое: как Петросян прославился на ворованных шутках

16.09.2022, 14:45, Разное
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Впервые Евгений Петросян появился перед публикой в 1973 году. Молодой
юморист начинал в Московском театре эстрады и быстро привлек внимание к себе.

Сначала Петросян подражал популярному артисту Аркадию Райкину. Так, его
стали замечать в народе. Постепенно Евгений Ваганович стал добавлять мимику и
жестикуляцию — такое для советского зрителя было в новинку.

В написании материала для монологов Петросян мастерски выкручивался. К себе
в команду Евгений Петросян взял Задорнова и Хайта. Авторы тонко чувствовали
настроения в обществе и сатирически высмеивали пороки людей.

Легендарными стали и анекдоты Евгения Петросяна. Поговаривают, что прославился
артист частично на ворованных шутках, ведь актер брал популярные анекдоты и
мастерски отыгрывал их на сцене. В любом случае, даже если он и выдавал это творчество за свое, зрители
простили Евгению Петросяну такую выходку.

За свою деятельность юморист помог множеству начинающих актеров, музыкантов
и комиков. Многих из них он брал с собой на гастроли. Так, со временем появилось
телешоу “Смехопанорама”.

После 60 лет на сцене артист не сдает позиций. Он продолжает ездить по
стране, собирая залы с поклонниками. Многие зрители выросли и состарились
вместе с автором — с ними у Евгения Петросяна особая связь.


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