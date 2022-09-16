Подражал, выкручивался, выдавал за свое: как Петросян прославился на ворованных шутках

Впервые Евгений Петросян появился перед публикой в 1973 году. Молодой

юморист начинал в Московском театре эстрады и быстро привлек внимание к себе.

Сначала Петросян подражал популярному артисту Аркадию Райкину. Так, его

стали замечать в народе. Постепенно Евгений Ваганович стал добавлять мимику и

жестикуляцию — такое для советского зрителя было в новинку.

В написании материала для монологов Петросян мастерски выкручивался. К себе

в команду Евгений Петросян взял Задорнова и Хайта. Авторы тонко чувствовали

настроения в обществе и сатирически высмеивали пороки людей.

Легендарными стали и анекдоты Евгения Петросяна. Поговаривают, что прославился

артист частично на ворованных шутках, ведь актер брал популярные анекдоты и

мастерски отыгрывал их на сцене. В любом случае, даже если он и выдавал это творчество за свое, зрители

простили Евгению Петросяну такую выходку.

За свою деятельность юморист помог множеству начинающих актеров, музыкантов

и комиков. Многих из них он брал с собой на гастроли. Так, со временем появилось

телешоу “Смехопанорама”.

После 60 лет на сцене артист не сдает позиций. Он продолжает ездить по

стране, собирая залы с поклонниками. Многие зрители выросли и состарились

вместе с автором — с ними у Евгения Петросяна особая связь.