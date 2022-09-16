 

Мнение: На третий круг, дебилы!

16.09.2022, 14:19, Разное
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В 11 регионах России снова ввели обязательное ношение масок.

На данный момент соблюдать масочный режим необходимо в:
▪️ Белгородской области
▪️ Смоленской области
▪️ Нижегородской области
▪️ Архангельской области
▪️ Ульяновской области
▪️ Республике Алтай
▪️ Республике Тува
▪️ Республике Бурятия
▪️ Забайкальском крае
▪️ Хабаровском крае
▪️ Сахалине

В общем, два года “бесчеловечной эпидемии” так и не убедили власть предержащих и бессмысленные народные массы, что ношение масок абсолютно НИКАК не влияет на распространение вирусов. В Германии, Франции и еще ряде западных стран весь 2021 год принудительно таскали даже не маски, а исключительно респираторы – но и это абсолютно не отразилось на количествах “зараженнных”, которые всегда там были в разы и даже на порядки выше, чем в России или на Украине (где маски и в 2021 году не носил примерно никто).

Если попытаться дистанцироваться от конспирологии, то причиной постоянного возвращения разных стран к маскам надо признать чисто психологические (отчасти уже психиатрические), вообще с медициной и вирусологией не связанные:

1. Во-первых, то что современных бипедальных обезьян подсознательно дико раздражают рожи собственных собратьев в мегаполисе (возможно, следствие перенаселения). Поэтому идея, что каждый обязан носить на улицах и в общественных местах намордник, людям подсознательно нравится.

2. Это такой своего рода современный ислам, де-факто принимаемый на Западе – отличие от классического в том, что “хиджаб” в нем обязаны носить все, и мужчины, и женщины. Своеобразный гибрид восточного и западного подхода: не только унижение женщины, но и соблюдение равенства полов… но все-таки уступка Востоку, в духе воукизма: равенство не в достоинстве, а в унижении.

3. И, видимо, главная причина – невроз беспомощных недоучек “ну надо же хоть что-то делать!” То есть в глубине души все давно понимают, что маски (как и “вакцины”) помогают примерно как мёртвому припарки – но ведь ничего другого нет, а признать свою полную “беззащитность” перед бесчеловечным вирусом – слишком страшно. Никто не стремится знать правду и спокойно принимать её, не строя иллюзий. Словом, сомнамбулическое общество старается жить по принципу “Ах, обмануть меня нетрудно, я само обманываться радо”. Ну, слыша такое пожелание третий год подряд, его обманывают с утроенной энергией.

Источник: Размышления вольного социолога


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