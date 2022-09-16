Мнение: На третий круг, дебилы!

В 11 регионах России снова ввели обязательное ношение масок.

На данный момент соблюдать масочный режим необходимо в:

▪️ Белгородской области

▪️ Смоленской области

▪️ Нижегородской области

▪️ Архангельской области

▪️ Ульяновской области

▪️ Республике Алтай

▪️ Республике Тува

▪️ Республике Бурятия

▪️ Забайкальском крае

▪️ Хабаровском крае

▪️ Сахалине

В общем, два года “бесчеловечной эпидемии” так и не убедили власть предержащих и бессмысленные народные массы, что ношение масок абсолютно НИКАК не влияет на распространение вирусов. В Германии, Франции и еще ряде западных стран весь 2021 год принудительно таскали даже не маски, а исключительно респираторы – но и это абсолютно не отразилось на количествах “зараженнных”, которые всегда там были в разы и даже на порядки выше, чем в России или на Украине (где маски и в 2021 году не носил примерно никто).

Если попытаться дистанцироваться от конспирологии, то причиной постоянного возвращения разных стран к маскам надо признать чисто психологические (отчасти уже психиатрические), вообще с медициной и вирусологией не связанные:

1. Во-первых, то что современных бипедальных обезьян подсознательно дико раздражают рожи собственных собратьев в мегаполисе (возможно, следствие перенаселения). Поэтому идея, что каждый обязан носить на улицах и в общественных местах намордник, людям подсознательно нравится.

2. Это такой своего рода современный ислам, де-факто принимаемый на Западе – отличие от классического в том, что “хиджаб” в нем обязаны носить все, и мужчины, и женщины. Своеобразный гибрид восточного и западного подхода: не только унижение женщины, но и соблюдение равенства полов… но все-таки уступка Востоку, в духе воукизма: равенство не в достоинстве, а в унижении.

3. И, видимо, главная причина – невроз беспомощных недоучек “ну надо же хоть что-то делать!” То есть в глубине души все давно понимают, что маски (как и “вакцины”) помогают примерно как мёртвому припарки – но ведь ничего другого нет, а признать свою полную “беззащитность” перед бесчеловечным вирусом – слишком страшно. Никто не стремится знать правду и спокойно принимать её, не строя иллюзий. Словом, сомнамбулическое общество старается жить по принципу “Ах, обмануть меня нетрудно, я само обманываться радо”. Ну, слыша такое пожелание третий год подряд, его обманывают с утроенной энергией.