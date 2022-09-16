Запасы идут на рубль

Читаем главные отчеты правительства за 2022 год: что стоит за оптимизмом летних цифр.

Позиция правительства в отношении будущего экономики РФ остается неизменной: все хорошо, а будет еще лучше. В доказательство справедливости таких оценок власти могут предъявить данные статистики по итогам восьми месяцев — рекордный профицит платежного баланса (это правда), профицитный бюджет (это тоже правда), снижение темпов инфляции — тоже правда, низкая безработица (да, все так), ну и главный козырь — «крепкий рубль». Все так, с этим не поспоришь.

Но все документы, на основе которых делаются оптимистичные комментарии, есть в открытом доступе, и если прочитать их внимательно, картина будет выглядеть не только несколько иначе, но и позволит сделать предположения о реальных планах власти.

Деньги есть или нет?

Начать, конечно, следует с бюджета — оценка его исполнения бюджета в январе — августе 2022 года опубликована Министерством финансов.

Да, бюджет остается профицитным. За восемь месяцев его доходы составили 17,607 трлн руб., на 12% больше, чем за такой же период 2021-го (правда, реального роста доходов нет, его «съела» инфляция).

Но весь этот номинальный рост дали нефтегазовые доходы, выросшие до 7,818 трлн руб. на подорожавших нефти и газе на 43% к прошлому году.

В то же время если по итогам января — мая общий профицит бюджета составлял 1,5 трлн руб., то по итогам января — августа профицит сократился до 137 млрд руб. Причина очевидна — со второй половины 2022 года нефтегазовые доходы начали снижаться. В июне — августе 2022-го совокупные доходы федерального бюджета снизились на 12,8% по номиналу относительно аналогичного периода в 2021-м (без учета инфляции). В августе на нефти и газе бюджет заработал 672 млрд руб. Это минимальная величина нефтегазовых доходов за последние 14 месяцев.

Снижение к августу прошлого года составило –3,4% гг; в третьем квартале предполагается снижение на уровне –14,6% гг. Кстати,

одна из главных причин сокращения доходов — неожиданно резкое укрепление рубля.

В федеральном бюджете много статей, наполнение которых прямо пропорционально обменному курсу, и это не только нефтегазовые доходы, но и НДС на импорт. А импорт сократился в условиях санкционных ограничений; соответственно, своих денег не получил и бюджет.

Вообще, со всем, «что не нефть», ситуация очень интересная. Ненефтегазовые доходы снизились за февраль — август на 13,7% гг. Если учесть уровень инфляции, то в реальном выражении сокращение ненефтегазовых доходов приблизилось к 30%.

Почему это важно? Потому что правительство, наученное опытом предыдущих кризисов, планирует доходную часть бюджета, исходя из динамики и прогноза именно ненефтегазовых доходов.

Все, что приносит в казну экспорт углеводородов, исключительно важно, но нефтедоллары — дело такое: сегодня они есть, а завтра их может не быть.

Поэтому негативная динамика ненефтегазовых доходов — это повод для Министерства финансов задуматься о сокращении бюджетных расходов.

Но как раз сокращение расходов — это совсем не то, что нужно экономике. Нынешнее «замедление спада» — исключительно результат щедрости бюджета, обеспеченной удачным стечением обстоятельств — ростом цен на нефть весной 2022 года. Согласно статистике Минфина, федеральные расходы за январь — август выросли на 19,5%, в то время как при росте нефтегазовых доходов падение доходов от остальной части экономики составило — через сокращение платежей НДС, импортных налогов и ряда других налогов — также порядка 20%.

В начале лета Минфин тратил деньги «как из пулемета» — благодаря этому экономика сократилась меньше, чем ожидалось. Но в июле дефицит бюджета приблизился к триллиону рублей, а августе министерство прикрутило денежный кран, и разница между расходами и доходами сразу уменьшилась почти втрое (дефицит бюджета составил 344 млрд руб.).

Компенсация экономического спада требует бюджетных денег — но у кого их взять?

Министру финансов трудно. «Я думаю, что бюджет на предстоящую трехлетку будет самый сложный в моей профессиональной карьере», — сказал Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-24» в фильме, посвященном 220-летию Минфина России.

Производство растет или нет?

Совсем не факт, что какие угодно денежные вливания могут помочь обеспечить то самое «импортозамещение» вместе с «технологическим суверенитетом». Почему — объясняют аналитики Центрального банка в сентябрьском выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды». Импорт промежуточных и инвестиционных товаров восстанавливается медленнее, чем потребительский импорт, пишут эксперты ЦБ. Производство «не успевает».

Что это значит для экономики?

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