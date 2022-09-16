ТO-МÁ: 10 коротких вопросов

На что вы потратили свой первый гонорар или зарплату?

Купила подарок маме, хотелось ее как-то порадовать, она всегда меня поддерживала и иногда отказывала себе в чем-то, поэтому хотелось порадовать именно ее.

Самый близкий человек для меня…

Мама, но, кажется, это было сейчас предсказуемо (смеется).

Какую песню любите петь в караоке?

Я небольшой любитель караоке, хотя с друзьями мы иногда можем сходить… Если с нами нет Лолиты, да даже и когда она с нами, буду петь “на Титанике”!

Какие самое странное сообщение приходило вам в direct?

Просили продать мои ношеные носки.

Почему решили записать дуэт с Ханза и выпустить такой зажигательный трек под конец лета?

Давно хотела сделать дуэт с Ханом, еще с момента, как вышел наш дуэт с Джаро “Моя любовь”. Мне нравится его подход к музыке и понимание трендов, нравится, что у нас не было разногласий и мы сразу смотрели в одном направлении. И особого внимания заслуживает его одержимость продуктом, он готов работать 24/7, пока не получит нужного результата. Эту работу мы выпустили под девизом – “Лето уходит, а ты “Не плачь”. Очень хочется продлить атмосферу жарких дней, даря позитив и любовь нашим слушателям именно сейчас.

Расскажите о задумке вашего клипа и что нас ждет в нем?

Клип мы уже сняли, и вы его увидите со дня на день. Я считаю абсолютной удачей, что его режиссером стал Миша Семичев, с которым мы уже работали над клипом “Догорает кальян” и который подарил миру потрясающий, на мой взгляд, клип на песню “Цвет настроения синий”.

Задумка была сделать видео с легким юмором, со смыслом и добавить немного русской народной сказки. Мне кажется, у нас все получилось. Съемки были тяжелые технически, длились ровно 24 часа, но прошли на одном дыхании. Удивительное ощущение, когда ты дико уставший, но довольный и улыбаешься, потому что съемочная команда реализовала все задуманное и вы все сняли несмотря на то, что природа время от времени подкидывала сюрпризы, приятное ощущение.

Почему символом трека стало яблоко? Расскажите об этой метафоре.

Всем нам в детстве читали сказки. И там было яблочко, которое каталось по тарелочке и показывало всякие чудеса, наше же показывало суть того, что первоначально было скрыто от глаз…

Расскажите о совместной работе над треком, были ли у вас творческие разногласия?

Как я уже сказала ранее, разногласий не было, потому что каждый из нас знал, что мы можем дать треку, у каждого было свое видение, но, что удивительно, наши взгляды на звучание, аранжировку и преподнесение материала совпали полностью. Это редко, но встречается. Хан, кстати, сам написал свою часть куплета, поэтому дуэт получился особенно органичным.

Кто для вас икона стиля и почему?

Мне всегда нравилась сдержанная классика, дополненная яркими акцентами. А также люблю мини, простые футболки, пальто с кроссовками, мужские пиджаки оверсайз, рубашки и блузки, расстегнутые насколько позволяют рамки приличия, а также я обожаю смокинги, поэтому могу смело сказать, что для меня иконой является микс Грейс Келли, Джейн Биркин и Марлен Дитрих.

Если бы соцсети перестали существовать, как бы вы отреагировали?

Я никогда не была зависима от соцсетей, поэтому спокойно. Сложно бы было делиться чем-то связанным с творчеством. А с друзьями мне гораздо больше нравится встречаться и общаться оффлайн.