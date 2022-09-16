Стильная мама: четыре наряда, в которых Блейк Лайвли объявляла о своих беременностях

Первая беременность – 2014 год

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс поженились в 2012 году и спустя два года у пары родилась дочка. О своей первой беременности актриса сначала сообщила в своем блоге на сайте preserve.us, опубликовав кадры с вечеринки baby shower. Больше она к такому способу не прибегала и “говорила” о беременностях без слов, просто выходя в свет.

Спустя несколько дней после этих фото, в середине октября, будущая мама посетила церемонию вручения призов God’s Love We Deliver 2014 Golden Heart Awards в Нью-Йорке. Она сделала ставку не на откровенность, а скромную элегантность – помогло ей в этом платье из эластичного тюля из коллекции Michael Kors Resort 2015 с вышивкой в виде белых цветков гипсофилы и сирени. Минимум макияжа и распущенные волосы завершили образ лесной нимфы.

Вторая беременность – 2016 год

Следующая беременность Блейк пришлась на сезон кинонаград, поэтому явить миру свою изменившуюся фигуру она решила на красной дорожке 69-го Каннского кинофестиваля. Фотографы, впрочем, ждали ее появления: незадолго до фестиваля папарацци засняли Блейк на съемочной площадке триллера “Отмель” в обтягивающем гидрокостюме и живот был уже заметен.

На премьеру картины “Большой и добрый великан” актриса пришла сольно, без мужа, но и без него ей удалось обратить на себя все внимание. На дорожке она позировала в ярко-голубом со стразами платье Atelier Versace на одно плечо с длинным полупрозрачным шлейфом и глубоким разрезом на подоле. Волосы актриса собрала в высокий конский хвост, а макияж ей сделали естественный, без кричащих оттенков.

В тот момент Блейк была на относительно небольшом сроке, поэтому при желании она с легкостью могла скрыть свою беременность, но решила устроить “премьеру” именно в Каннах.

Третья беременность – 2019 год

Блейк поддержала Райана на премьере анимационного фильма “Покемон. Детектив Пикачу”, где актер сыграл легендарного покемона. Мероприятие состоялось в Нью-Йорке в начале мая и Блейк уже находилась на третьем триместре.

Для выхода она выбрала платье бренда Retrofête концептуального желтого цвета, которое подчеркивало ее округлившийся живот, а вместо клатча она несла в руке шарик Pokemon. Крой платья опять же был пикантным – тонкие бретели, пояс над животом и высокий разрез юбки до бедра. Волосы же она накрутила до состояния несвойственных ей мелких кудрей.

Четвертая беременность – 2022 год

Эту новость все уже как будто бы ждали: летом супруги несколько раз попадали в объективы папарацци и многие начали подозревать, что они снова находятся в ожидании малыша. Развитию слухов способствовали свободные силуэты сарафанов и накидки, которые Блейк обычно не держит в своем гардеробе.

В минувший четверг интрига была раскрыта. Актриса, которой в конце августа исполнилось 35 лет, появилась на красной дорожке 10-й юбилейной ежегодной конференции Forbes Power Women’s Summit в Нью-Йорке с округлившимся животом. Блейк, как и до этого, выбрала наряд, который максимально подчеркивал изгибы фигуры, но впервые – максимально короткий.

В этот раз выбор пал на золотое мини-платье Valentino с длинными рукавом, которое было расшито пайетками и бисером. На шею она повязала белый шифоновый шарфик, а волосы убрала под ободок. Закончили образ туфли Mary Jane на массивной подошве и высоких каблуках. Идеальная комбинация стиля Серены Ван дер Вудсен и Блэр Уолдорф!