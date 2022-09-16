ВСУ начали обстрел береговой линии у ЗАЭС утверждают в России
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Украинские военные проводят обстрел береговой линии вблизи Запорожской атомной электростанции, сообщили в администрации Энергодара.
«Националисты ВСУ открыли артиллерийский огонь по береговой линии в непосредственной близости к Запорожской АЭС. Убедительно просим вас проследовать в безопасное место, а также помнить о правилах безопасности при угрозе с воздуха», – говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Ранее правоохранители задержали подозреваемого в корректировке огня украинских войск по населенным пунктам Запорожской области. Им оказался один из сотрудников ЗАЭС.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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