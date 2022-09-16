Швейцария приостановила соглашение с Россией об упрощении процедуры выдачи виз

Федеральный совет (правительство) Швейцарии приостановил действие соглашения с Россией об упрощении процедуры выдачи виз.

«На своем заседании 16 сентября Федеральный совет полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это означает, что для граждан РФ вновь будет применяться обычная визовая процедура. Таким образом, Федеральный совет принимает то же решение, что и Европейский союз, и тем самым способствует проведению единой визовой политики во всей Европе», – цитирует документ РИА «Новости».

С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией, новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину РФ для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.

Напомним, российские туроператоры после отмены упрощенного визового режима со странами Евросоюза перестали оформлять шенгенские визы российским туристам в ряд стран, в числе которых Финляндия.

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