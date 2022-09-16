 

Швейцария приостановила соглашение с Россией об упрощении процедуры выдачи виз

16.09.2022, 13:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Федеральный совет (правительство) Швейцарии приостановил действие соглашения с Россией об упрощении процедуры выдачи виз.

«На своем заседании 16 сентября Федеральный совет полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это означает, что для граждан РФ вновь будет применяться обычная визовая процедура. Таким образом, Федеральный совет принимает то же решение, что и Европейский союз, и тем самым способствует проведению единой визовой политики во всей Европе», – цитирует документ РИА «Новости».

С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией, новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину РФ для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.

Напомним, российские туроператоры после отмены упрощенного визового режима со странами Евросоюза перестали оформлять шенгенские визы российским туристам в ряд стран, в числе которых Финляндия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07.21 / Россияне стали чаще давать чаевые курьерам на фоне жары

08.05.21 / Стало известно, где упадет ступень китайской ракеты-носителя

13.06.22 / Группа «Земляне» попала в ДТП после концерта в Херсоне

18.02.22 / В ООН назвали главные угрозы для человечества

03.08.22 / Финские власти рекомендовали магазинам не продавать санкционные товары россиянам

07.10.20 / Франция анонсировала переговоры по Нагорному Карабаху в Женеве и Москве

03.03.22 / В США усомнились в задействовании Россией резерва для операции на Украине

01.06.21 / Жительницу Екатеринбурга привлекли к ответственности за езду без прав на самокате

13.07.20 / Аллерголог рассказал, что могло спасти погибшую на свадьбе в Москве невесту

12.10.21 / Саакашвили голодает уже 12 дней. Навестившая его мать не сумела отговорить сына от голодовки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика