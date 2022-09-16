 

В Бердянске убиты замглавы администрации по ЖКХ и его жена

16.09.2022, 13:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Бердянске убиты замглавы администрации по ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«У своего гаража был убит заместитель главы военно-гражданской администрации Бердянска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума», – сообщил Рогов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что двойное убийство совершено в пятницу в микрорайоне Колония. Проводятся следственные действия.

Источник РИА «Новости» в местной администрации уточнил, что чиновников застрелили из пистолета Макарова около полудня.

Ранее в сентябре коменданта Бердянска Артема Бардина госпитализировали в тяжелом состоянии после взрыва его автомобиля в центре города. Рогов называл произошедшее терактом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07.21 / Кравчука, который перенес операцию на сердце, на заседании ТКГ заменил Резников

26.11.20 / Появилось видео задержания бывшего замдиректора ФСИН

09.09.20 / Контрразведка СБУ задержала организатора незаконной легализации россиян в Украине

11.12.20 / “Очень много произошло осмыслений”. Пивоваров назвал себя однолюбом и заявил о намерении создать семью

05.12.21 / Польские пограничники задержали российский сухогруз

21.09.21 / “В трусах и пиджаке”, ” Очень красивые ножки”. В сети обсуждают образ Каменских на прогулке в мини-шортах и куртке

01.10.20 / Азербайджан опроверг сообщение о сбитом в Карабахе вертолете

01.03.22 / Выявлен неожиданный предвестник преждевременной смерти

03.09.21 / Morgenshtern: Одна из самых еб…нутых болей в моей жизни – когда камень выходит из почки. Я плакал и не мог ходить

13.01.22 / В Германии выступили против втягивания «Северного потока – 2» в военные конфликты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика