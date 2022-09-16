В Бердянске убиты замглавы администрации по ЖКХ и его жена

В Бердянске убиты замглавы администрации по ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«У своего гаража был убит заместитель главы военно-гражданской администрации Бердянска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума», – сообщил Рогов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что двойное убийство совершено в пятницу в микрорайоне Колония. Проводятся следственные действия.

Источник РИА «Новости» в местной администрации уточнил, что чиновников застрелили из пистолета Макарова около полудня.

Ранее в сентябре коменданта Бердянска Артема Бардина госпитализировали в тяжелом состоянии после взрыва его автомобиля в центре города. Рогов называл произошедшее терактом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.

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