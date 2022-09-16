 

УН – в Германии нашли ещё одну причину не передавать танки Leopard II Украине

16.09.2022, 13:40, Разное
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Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль заявил, что Берлин не будет поставлять Украине танки Leopard II. Как пишут «Украинские новости», политик отметил, что обучение украинских военных на этих основных боевых танках занимает слишком много времени, чтобы иметь какой-то эффект.


AP

Германия не будет поставлять Украине танки Leopard II, потому что военным понадобится слишком много времени для овладения этими танками. Как пишут «Украинские новости», об этом заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль.

Он отметил, что немецкое правительство не поддерживает поставки танков Leopard II Украине из-за того, что обучение военных будет слишком долговременным.

«Обучение на этих основных боевых танках занимает слишком много времени, чтобы иметь какой-то эффект на этом этапе. Во время учений на Panzerhaubitze 2000 украинские военные сами попросили, чтобы их обучали дольше запланированного», — заявил представитель СДП.

По его словам, правительство Германии единодушно сошлось на решении, что боевые танки Leopard II на Украину не будут поставляться.


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