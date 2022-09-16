В штаб-квартиру ООН завезли большой стол для блэкджека

В штаб-квартире Организации Объединённых Наций (ООН) в Нью-Йорке завершается монтаж 50-метрового стола для блэкджека – самой популярной карточной игры в казино.

Инициатором установки выступил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. По его словам, такая форма досуга поможет снизить напряжение и перевести все международные конфликты за карточный стол.

– Дипломатам пора отвлечься от серьёзных вопросов, хоть они и так занимаются ими не более 10% своего рабочего времени. В оставшееся время коллеги просто лезут на стену, играют в смартфонах, разгадывают судоку или даже грызут семена растений. Мне кажется, что играть в карты на деньги намного интереснее, – заметил он.

Гутерриш предположил, что в будущем за игральным столом можно решать и вопросы международной политики.

– Мне кажется, мы сможем в будущем предотвратить большинство конфликтов, а все вопросы спорных территорий решить за карточным столом по понятным правилам, – цитирует его официальное издание ООН «Глобальная обеспокоенность».

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