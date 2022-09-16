Новый наследник престола: любовница принца Уильяма родила ребенка
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон женаты уже 11 лет и воспитывают
троих чудных детишек. Британские подданные уверены, что королевская семья очень
крепкая и счастливая. Однако в реальности у монаршей четы есть серьезные
проблемы.
Со смертью Елизаветы II власть в Соединенном Королевстве и в
государствах Содружества перешла к ее старшему сыну, принцу Чарльзу, сменившему
имя на Карла III. Таким образом, в Британии появился новый наследник престола.
После отца королем должен стать принц Уильям, поэтому в
последние дни внимание британской прессы к нему особенно повысилось. Таблоиды
начали публиковать все новые и новые факты, о которых монарх предпочел бы не
вспоминать.
В свое время он чуть не отказался от свадьбы с Кейт
Миддлтон, прервав отношения ради любовницы. С Джекки Крейг наследник трона
познакомился еще в юношестве, однако ничего серьезного не сложилось.
Примечательно, что даже бабушка не стала перечить внуку.
Покойная Елизавета II дождалась его решения. В итоге принц Уильям вернулся к Кейт
Миддлтон. Его любовница вышла замуж за другого человека, однако еще до свадьбы
родила ребенка.
Между родами и свадьбой прошло аж четыре месяца, поэтому
злые языки начали поговаривать, что отцом малыша может быть сам британский
монарх, тем более что принц Уильям даже поехал поздравить бывшую возлюбленную с
бракосочетанием.
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