Новый наследник престола: любовница принца Уильяма родила ребенка

Принц Уильям и Кейт Миддлтон женаты уже 11 лет и воспитывают

троих чудных детишек. Британские подданные уверены, что королевская семья очень

крепкая и счастливая. Однако в реальности у монаршей четы есть серьезные

проблемы.

Со смертью Елизаветы II власть в Соединенном Королевстве и в

государствах Содружества перешла к ее старшему сыну, принцу Чарльзу, сменившему

имя на Карла III. Таким образом, в Британии появился новый наследник престола.

После отца королем должен стать принц Уильям, поэтому в

последние дни внимание британской прессы к нему особенно повысилось. Таблоиды

начали публиковать все новые и новые факты, о которых монарх предпочел бы не

вспоминать.

В свое время он чуть не отказался от свадьбы с Кейт

Миддлтон, прервав отношения ради любовницы. С Джекки Крейг наследник трона

познакомился еще в юношестве, однако ничего серьезного не сложилось.

Примечательно, что даже бабушка не стала перечить внуку.

Покойная Елизавета II дождалась его решения. В итоге принц Уильям вернулся к Кейт

Миддлтон. Его любовница вышла замуж за другого человека, однако еще до свадьбы

родила ребенка.

Между родами и свадьбой прошло аж четыре месяца, поэтому

злые языки начали поговаривать, что отцом малыша может быть сам британский

монарх, тем более что принц Уильям даже поехал поздравить бывшую возлюбленную с

бракосочетанием.