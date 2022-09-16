Кое-какие наряды придется заменить: тенденции женского делового костюма на осень 2022 и самые актуальные модели

Костюм достаточно давно стал неотъемлемой частью женского офисного стиля. Однако в последнее время этот предмет гардероба приобрел несколько иную интерпретацию, и теперь его можно носить не только в офис, но и использовать для повседневной носки.

Можно найти костюм в роскошных, повседневных и даже спортивных версиях. Вот несколько советов относительно того, как правильно носить этот предмет гардероба, чтобы выглядеть стильно и привлекательно.

Модный и стильный образ

Современные женские костюмы представлены в самых различных вариациях, именно поэтому, можно легко выбрать для себя желаемую модель, которая просто идеально впишется в создаваемый образ.

Осенью можно выбрать для себя красивую модель как в ярких тонах, так и в нейтральных цветах, а также во множестве различных шикарных вариациях.

Шикарный цветной костюм

Самым настоящим трендом 2022/2023 года являются яркие и насыщенные тона, в частности, такие как желтый, оранжевый, фиолетовый, розовый, цвет фуксии.

Это позволит привнести в свою осеннюю одежду определенный колорит. Женский костюм насыщенного желтого цвета может стать самой настоящей сенсацией среди современных модниц. Самое главное – правильно комбинировать свой наряд с различными аксессуарами.

Например, небольшая сумочка оранжевого цвета станет ключевым аксессуаром, который уже несколько лет в моде. Чтобы добавить комфорт и подчеркнуть элегантность, стоит надеть модные кроссовки.

Еще одним отличным вариантом может стать яркий костюм оранжево-ржавого цвета. Этот странный на первый взгляд оттенок станет самым настоящим трендом осенью 2022 года. Можно сочетать его с различными аксессуарами и обувью.

Настоящая классика

Черный костюм является самой настоящей классикой и подходит для совершенно любого случая. Это отличный вариант для составления офисного образа.

Прямые брюки, белая рубашка, приталенный блейзер и пара туфель на каблуках помогают создать элегантный и строгий наряд.

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Костюм с шортами

Приталенные шорты вполне могут заменить классические брюки и добавят в создаваемый образ нотку свежести и притягательности.

Это модный современный тренд, который стоит взять себе на вооружение, чтобы просто блистать в совершенно любой ситуации. Такой костюм выглядит стильно и модно.

Костюм оверсайз

Чтобы выглядеть элегантно и при этом наслаждаться комфортом, стоит надеть в офис костюм оверсайз.

Осенью 2022 год большой популярностью пользуются широкие и обьемные наряды, которые выглядят очень изысканно.

Женский льняной бежевый костюм оверсайз достаточно просторный и привлекательный, именно поэтому, можно носить его в течение дня максимально комфортно. Чтобы выделить и подчеркнуть талию, стоит добавить пояс, надев его на пиджак.

Костюм с юбкой

Не менее популярным этой осенью будет костюм с юбкой. Это просто отличный способ обновить свой офисный стиль.

Хорошо будет смотреться наряд белого цвета. Можно дополнить его яркими аксессуарами, чтобы выглядеть просто безупречно. Хорошо будет смотреться как с туфлями, так и с кроссовкамт, ботильонами и высокими сапогами.