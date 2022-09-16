 

Меган Маркл снова снялась на обложку глянца, но мы ее пока не увидим – и вот почему

16.09.2022, 12:45, Разное
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Команда издания Variety пригласила 41-летнюю Меган Маркл наряду с Элизабет Олсен, Хиллари Клинтон и другими принять участие в специальном проекте “Женская сила”, который включил несколько разных обложек и интервью с яркими представительницами политики и шоу-бизнеса.  

Накануне стало известно, что обложка с Меган Маркл не выйдет в печать, пока королевская семья не оправится от потери — на прошлой неделе скончалась королева Великобритании Елизавета II. 

Меган, герцогиня Сассекская, была выбрана в качестве одной из звездных лауреатов этого года, – гласит официальное заявление в социальных сетях Variety, – Однако обложка герцогини выйдет позже из уважения к недавно скончавшейся королеве Елизавете II. 

Отметим, что сейчас Меган Маркл и принц Гарри находятся в Великобритании вместе с королевской семьей и ждут похорон Ее Величества. За прошедшие несколько дней Сассексы успели воссоединиться с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон на возложении цветов у Виндзора, а также грубо нарушить королевский протокол во время траурной службы в Вестминстере. 

Напомним, Елизавета II правила рекордное для монархии количество лет — этим летом она отметила 70-ую годовщину пребывания на троне. Похороны Ее Величества состоятся 19 сентября в 11 утра (13:00 по московскому времени). Служба пройдет в Вестминстерском аббатстве в присутствии всех членов королевской семьи и представителей других стран.


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