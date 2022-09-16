 

Эмма Уотсон, Кристи Тарлингтон, Сальма Хайек с мужем и другие гости благотворительного ужина Caring for Women

16.09.2022, 12:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Зачастую благотворительные мероприятия с приглашенными знаменитостями проходят так же пышно, как мировые премии, и ужин Caring for Women, организованный французской корпорацией Kering (в нее входят Gucci, Alexander McQueen, Saint Laurent и другие бренды), не стал исключением. Среди именитых гостей вечера, который прошел вчера в Нью-Йорке, были замечены активистка Эмма Уотсон, актриса Сальма Хайек с супругом-бизнесменом и генеральным директором Kering Франсуа-Анри Пино, топ-модели Карли Клосс и Кристи Тарлингтон, модный журналист и главный редактор американского Vogue Анна Винтур, звезда “Дневников вампира” Кэт Грэм, а также британская модель и актриса Джоди Тернер-Смит и американская феминистка и правозащитница Глория Стейнем.

Среди самых ярких образов можно отметить плиссированное коралловое платье нестандартного кроя на Джоди Тернер-Смит и изысканный черный наряд Сальмы Хайек, украшенный россыпью драгоценных камней. Оба платья разработаны модным домом Gucci. Эмма Уотсон и Карли Клосс выбрали наряды от Alexander McQueen — актриса облачилась в белые кружева (а всего пару дней назад она блистала в мужском костюме), а супермодель предпочла структурированное оранжевое платье-футляр с открытыми плечами. Кристи Тарлингтон появилась на ужине в кружевном образе с элементами барокко, а Кэт Грэм примерила брючный костюм с кремовым кружевным корсетом.

Эмма Уотсон, Глория Стейнем, Сальма ХайекДжоди Тернер-СмитСальма Хайек и Франсуа-Анри ПиноКэт ГрэмКристи ТарлингтонКарли КлоссАнна Винтур, Франсуа-Анри Пино, Сальма ХайекЭмма Уотсон


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08.21 / Как умелые хозяюшки умудряются закатывать некрасивые огурчики вкусно и быстро: их можно будет намазывать на хлеб (новый рецепт)

01.08.22 / Пользователям Xbox Game Pass в скором времени предложат семейный вариант подписки

02.07.22 / Великое будущее или скорый крах — Deutsche Wirtschafts Nachrichten о судьбе Европы

17.04.22 / Press TV – жертвы западного империализма видят в России Давида, бросившего вызов натовскому Голиафу

05.09.21 / У свеклы краснеют листья: какие удобрения внести, чтобы устранить проблему

14.12.20 / Россия восстановит производство тяжелых бомбардировщиков «Илья Муромец»

17.08.22 / Мнение: Пять требований от Асада

27.07.22 / Борисов рассказал Путину о планах отказа от МКС для создания российской станции

07.05.22 / GT – эксперты объясняют обострение конфликта вокруг Украины кризисом экспансии Запада

06.06.22 / В Латвии запрещают трансляцию всех российских телеканалов и открывают “Дождь”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика