Эмма Уотсон, Кристи Тарлингтон, Сальма Хайек с мужем и другие гости благотворительного ужина Caring for Women

Зачастую благотворительные мероприятия с приглашенными знаменитостями проходят так же пышно, как мировые премии, и ужин Caring for Women, организованный французской корпорацией Kering (в нее входят Gucci, Alexander McQueen, Saint Laurent и другие бренды), не стал исключением. Среди именитых гостей вечера, который прошел вчера в Нью-Йорке, были замечены активистка Эмма Уотсон, актриса Сальма Хайек с супругом-бизнесменом и генеральным директором Kering Франсуа-Анри Пино, топ-модели Карли Клосс и Кристи Тарлингтон, модный журналист и главный редактор американского Vogue Анна Винтур, звезда “Дневников вампира” Кэт Грэм, а также британская модель и актриса Джоди Тернер-Смит и американская феминистка и правозащитница Глория Стейнем.

Среди самых ярких образов можно отметить плиссированное коралловое платье нестандартного кроя на Джоди Тернер-Смит и изысканный черный наряд Сальмы Хайек, украшенный россыпью драгоценных камней. Оба платья разработаны модным домом Gucci. Эмма Уотсон и Карли Клосс выбрали наряды от Alexander McQueen — актриса облачилась в белые кружева (а всего пару дней назад она блистала в мужском костюме), а супермодель предпочла структурированное оранжевое платье-футляр с открытыми плечами. Кристи Тарлингтон появилась на ужине в кружевном образе с элементами барокко, а Кэт Грэм примерила брючный костюм с кремовым кружевным корсетом.

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