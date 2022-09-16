 

Лидер «Агаты Кристи» Самойлов рассказал о «провинциальном» впечатлении от Москвы

16.09.2022, 12:03, Разное
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Лидер российской рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов поделился впечатлениями от Москвы. Музыкант отметил разницу между разными районами столицы, некоторые из которых он оценил, как «провинциальные».
Фронтмен популярной в 1990-е годы рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов родился и вырос в городе Асбест, в Свердловской области. О своей малой родине артист вспомнил спустя многие годы после прогулки по столице. Как оказалось, его поразила разница уровней между разными районами Москвы.

Так, некоторые из них, отдаленные от центра, напоминают провинциальные территории. О таком впечатлении Самойлов пояснил в беседе с журналистами. Целый ряд локаций в Белокаменной настолько разнятся с Арбатом, Хамовниками, Таганкой и прочими престижными районами, что выглядят, как далекие города в российской глубинке.

При этом он не называет подобные места в Москве менее любимыми. По словам Самойлова, в столице попросту можно ощутить дух практически всей страны. Столица сочетает понемногу черт и от богатейших коттеджных поселков, и бизнес-районов с высотками, и далекими городками за Уралом.


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