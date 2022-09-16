В квартире в Магнитогорске взорвалась граната
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В ночь на 16 сентября в одной из квартир Орджоникидзевского района Магнитогорска произошел взрыв. Инцидент, по данным VSE42.RU.
В результате случившегося пострадали двое мужчин. Как сообщает телеканал “360”, взорвалась старая светошумовая граната.
На месте происшествия работают экстренные службы. Об этом пишет Общественная служба новостей.
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