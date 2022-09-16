В квартире в Магнитогорске взорвалась граната

В ночь на 16 сентября в одной из квартир Орджоникидзевского района Магнитогорска произошел взрыв. Инцидент, по данным VSE42.RU.

В результате случившегося пострадали двое мужчин. Как сообщает телеканал “360”, взорвалась старая светошумовая граната.

На месте происшествия работают экстренные службы. Об этом пишет Общественная служба новостей.