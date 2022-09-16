“Люблю”: брошенная Пугачева нашла шестого мужа

Вернувшаяся в

Россию Алла Пугачева постепенно возвращается к московскому ритму жизни. Она

ходит на мероприятия, заглядывает в гости к подругам, а еще успевает гулять по

любимому городу. Компанию на таких вылазках ей составляет давний друг певицы —

дизайнер Игорь Гуляев. Именно он встречал Примадонну по приезде в столицу. А на

прошлых выходных даже сопровождал Аллу Пугачеву с двумя детьми на Дне Города — компания

гуляла вчетвером по Красной площади.

Поклонники

искренне переживают за Аллу Борисовну и ее отношения. Брошенная мужем на

растерзание прессы и завистников, Алла Пугачева одна отбивается от всех нападков,

пока Максим Галкин зарабатывает деньги в мировом турне.

Новая компания

дизайнера помогает певице не грустить в одиночестве. Однако фанаты не перестают

удивляться: неужели после 10 лет брака с Максимом Галкиным Пугачева нашла

шестого мужа? Интерес подогревает и недавнее признание Гуляева — он влюблен в

певицу с самого детства.

“Люблю, никогда в

жизни не предам, восхищаюсь, потому что она невероятная, легендарная”, — нежно

признается в чувствах дизайнер.

Примадонна пока

не ответила взаимностью. Может быть, Алла Пугачева дожидается, пока все давние

поклонники признаются в чувствах — как это сделал недавно шоумен Гоген Солнцев.