Пора добавить продукты с клетчаткой в свой рацион: вещество, в котором нуждаются женщины после 50

Когда человек начинает стареть, его потребности в питании меняются. Многие зи нас привыкли к одной и той же еде на протяжении нескольких лет. Однако такой подход к рациону неправилен.

Медицинская справка

На работу пищеварительного тракта оказывают влияние не только возрастные физические изменения, но также и особенности образа жизни. Например, стресс или употребление алкоголя, которое способствует воспалительному поражению кишечника. Все эти факторы только усиливают нагрузку на ЖКТ, приводя к ослаблению его работы или повреждению. В конечном счете все это влияет на пищеварение.

С возрастом многие из нас отказываются от определенных продуктов или напитков. Вместе с тем нам необходимо включать больше питательных веществ по разным причинам.

Большинство людей знают, что здоровье костей ослабевает с возрастом. Поэтому важно убедиться, что вы получаете кальций в достаточном объеме. Кроме того, кожа теряет эластичность и упругость. Приостановить эти процессы позволяет употребление в пищу продуктов, богатых витаминов Е (различные семечки, миндаль и шпинат). К сожалению, о таком компоненте продуктов как клетчатка часто забывают.

Польза клетчатки для здоровья

Клетчатка – это сложный углевод, который является жизненно важным питательным веществом. Она помогает телу переваривать пищу и обеспечивает здоровую перистальтику кишечника. Недостаточное потребление клетчатки может привести к медленному пищеварению и даже к запорам.

Этот сложный углевод также помогает регулировать уровень сахара в крови и улучшает здоровье сердечной мышцы. Растворимая клетчатка (находится в яблоках, грушах, бобах и овсянке) снижает количество поглощаемого холестерина. Регулярное ее потребление фактически снижает количество так называемого плохого холестерина. Употребление всего 5-10 г растворимой клетчатки в день помогает в этом вопросе.

Клетчатка жизненно важна для организма любого возраста. Но после 50 лет тело постоянно в ней нуждается и зачастую в больших объемах. Всем известно, что метаболизм замедляется с возрастом. В результате человек начинает набирать вес. В таком случае клетчатка становится еще более важной для поддержания оптимальных процессов в организме.

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Как увеличить потребление этого сложного углевода

Женщинам старше 50 лет требуется 22,4 г клетчатки ежедневно. Вовсе не обязательно для восполнения дефицита использовать добавки. Достаточно просто пересмотреть свой привычный рацион. Эксперты советуют добавить в меню больше ягод, картофеля, листовой зелени, брокколи, перка, бобовых и любых других овощей.

Включая богатые клетчаткой продукты в каждый прием пищи, вы легко достигнете рекомендованной суточной нормы. Например, в цельнозерновых макаронах около 7 г этого сложного углевода. В порции вареной чечевицы – уже 8 г. А две столовые ложки семян чиа, которыми можно посыпать салаты или смешать с йогуртом, содержат целых 10 г клетчатки.

Клетчатка содержится во многих вкусных продуктах. Поэтому нужно только больше внимания уделять составлению ежедневного рациона.