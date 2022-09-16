Институт пчеловодства завершил переход на отечественное аппаратное обеспечение

Московский Институт пчеловодства завершил переход на отечественную аппаратную базу. Машины Silicon Graphics были заменены отечественным вычислительным комплексом «Эльбрус-8.32».

Директор организации сообщил, что теперь удастся работать без оглядки на западных коллег, не уточнив, о каких именно коллегах идёт речь. Он добавил: новое оборудование хотя и обладает меньшей графической производительностью, но позволяет «решать основные задачи и даже делать немного сверх того».

В силу того, что Институт внесён в список стратегических государственных предприятий под вторым номером, весь процесс в авральном режиме профинансировало государство. Рассматривается даже вопрос открытия его региональных филиалов, который фактически был заморожен в 2014 году.

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