 

Институт пчеловодства завершил переход на отечественное аппаратное обеспечение

16.09.2022, 11:33, Разное
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Московский Институт пчеловодства завершил переход на отечественную аппаратную базу. Машины Silicon Graphics были заменены отечественным вычислительным комплексом «Эльбрус-8.32».

Санкции против РоссииДиректор организации сообщил, что теперь удастся работать без оглядки на западных коллег, не уточнив, о каких именно коллегах идёт речь. Он добавил: новое оборудование хотя и обладает меньшей графической производительностью, но позволяет «решать основные задачи и даже делать немного сверх того».

В силу того, что Институт внесён в список стратегических государственных предприятий под вторым номером, весь процесс в авральном режиме профинансировало государство. Рассматривается даже вопрос открытия его региональных филиалов, который фактически был заморожен в 2014 году.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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