 

Жена солиста Maroon 5 Адама Левина Бехати Принслу подтвердила третью беременность

16.09.2022, 11:20, Разное
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Теперь это официально – солист группы Maroon 5 и модель Victoria’s Secret станут многодетными родителями! Несколько часов назад 34-летняя модель выложила в своих социальных сетях фотоотчет из моментов последних дней, и одним из кадров стало селфи Бехати, снятое на веранде их дома. На фото она стоит в полный рост в профиль, а футболка едва прикрывает округлившийся живот.

Недавнее, – коротко подписала она пост, добавив эмоджи феи.

Напомним, о грядущем пополнении в семье 43-летнего Адама Левина и его супруги стало известно чуть больше недели назад, когда папарацци запечатлели пару во время отпуска на Гавайях. Эксклюзивные фото вы можете посмотреть в нашем Telegram-канале. Сейчас пара воспитывает двух дочерей – 5-летнюю Дасти Роуз и 4-летнюю Джио Грейс.

Адам Левин и Бехати Принслу вместе уже более десяти лет. Они познакомились в 2012-м сети и после продолжительной электронной переписки встретились в том же году. 19 июля 2014 года влюбленные связали себя узами брака. Церемония прошла в строжайшем секрете, и в открытом доступе по сей день нет свадебных фотографий. Поговаривали, что перед свадьбой Левин пошел на необычный шаг: музыкант обзвонил всех своих бывших и извинился за ошибки прошлого. Впрочем, позднее Адам отрицал этот факт, назвав его “выдумкой прессы”. Кстати, у Адама и Бехати также есть парные тату, которые они сделали сразу после бракосочетания.

Отметим, что за время союза с Левином модель успела сняться в нескольких клипах Maroon 5, например, “Wait”, “Animals”, “Lost” и других.


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