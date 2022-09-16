 

Алеся Кафельникова в первой профессиональной фотосессии с годовалой дочерью Киарой

16.09.2022, 11:20, Разное
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Алеся Кафельникова, которая летом прошлого года впервые стала мамой, изредка публикует фотографии своей дочери. В июле малышке исполнился один год, и, судя по кадрам, которые попали в сеть, праздник прошел на Бали. Во время поездки 23-летняя модель решила запечатлеть важные моменты с Киарой и устроила профессиональную фотосессию. Съемка прошла на фоне белоснежной виллы и рисовых полей. Алеся подчеркнула свою очень стройную фигуру (недавно она рассказала, как похудела до 49 килограмм), выбрав нежное белое платье-комбинацию, а дочку решила не одевать вовсе. В итоге кадры получились очень нежными и трогательными.

Мой мир, – гласит подпись под фотографиями.

Алеся Кафельникова родила дочь с необычным именем Киара 8 июля 2021 года. Отец ребенка — возлюбленный модели Георгий Петришин, с которым она начала встречаться в 2020 году, а вышла замуж примерно за месяц до появления девочки на свет. До Алеси Георгий был помолвлен с актрисой Светланой Ходченковой.

Недавно модель, отвечая на вопросы подписчиков, призналась, что ей тяжело дается разлука с дочерью (из-за работы она часто находится в разъездах) – и из-за этого она винит себя.


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