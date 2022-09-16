Вы не обязаны быть Кейт – Личное мнение

Отчего же многих так торкают посты о Кейт Миддлтон и Меган Маркл? Странно, да?



Фото: Соцсети

Тётки — не наши, с другим менталитетом, от нас, казалось бы, очень далеки — ан нет! Вы заводитесь, даже закипаете, когда начинаете их обсуждать и сравнивать.

Особенно негодуете, когда я без обиняков высказываю своё мнение о Кейт, называя её несчастной женщиной с преждевременно состарившимся лицом.

«Кейт красивая!» — вопите вы.

Да посмотрите, какая она красивая? Объективно оцените внешний вид затюканной жены принца.

Да, была когда-то красивая, но быстро увяла. Лицо висит. Глаза потухшие. Несчастная же баба — ну, разве не видно?



Фото: Соцсети

Тургор кожи ужасный. Выглядит откровенно плохо. Может быть, вы симпатизируете Кейт, потому что подсознательно ассоциируете себя с ней больше, чем с Меган?

Лапоньки мои, кто из вас видит в Кейт частичку себя? А, собственно, зачем вы это делаете?

Да, жена принца преждевременно увяла. Может, ей по королевскому протоколу с лицом ничего делать нельзя. Но вам-то — никто не запрещает!

Какой смысл — уныло вздыхать у зеркала, поднимая ладонями опустившиеся ткани лица и веря в то, что как в 10 лет назад у вас уже ничего не будет.

Будет и как 10 лет назад, и даже как 20!

Вы только посмотрите на эти фотографии.



Фото: Соцсети

Такое преображение — не чудо, не фантастика, а абсолютная, доступная практически всем реальность.

Это — не хирургическая подтяжка, а намного более быстрая, безболезненная, безопасная и эффективная альтернатива — ультразвуковой SMAS-лифтинг.

SMAS-лифтинг — омолаживающая процедура. Впрочем, это не значит, что она показана только тем, кому за 40. У методики нет возрастных ограничений.

SMAS-лифтинг подходит всем, кому нужно улучшить качество и упругость кожи, разгладить морщины, подтянуть веки или скулы, вернуть чёткий овал лица (например, после сильного похудения) или убрать второй подбородок.



Фото: Соцсети

Где хорошо делают SMAS-лифтинг?

Обратите внимание на Age Clinic на Кутузовском.

Во-первых, сейчас в этой клинике действует специальная цена на процедуру: подтянуть веки, убрать молярные мешки или второй подбородок (1 зона на выбор) можно всего за 8 тысяч рублей.

Во-вторых, Age Clinic на Кутузовском — лидер по количеству использованных линий на Ultraformer III в Москве (1,5 млн линий в год). 87% пациентов возвращаются сюда снова и становятся постоянными!

В-третьих, там работают только профессионалы: врачи-косметологи с высшим медицинским образованием и опытом работы от 8 лет.

SMAS-лифтинг в Age Clinic занимает около 45 минут. Не требует подготовки и анестезии, нет реабилитационного периода. Результат виден сразу, а эффект сравним с хирургической подтяжкой.

В общем, вместо того, чтобы ассоциировать себя с унылой Кейт, лучше приведите лицо в порядок и несите в мир красоту, задор и хорошее настроение.

Довольны своим лицом? Хотели бы что-то изменить? Что именно?

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