Вы не обязаны быть Кейт – Личное мнение
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Отчего же многих так торкают посты о Кейт Миддлтон и Меган Маркл? Странно, да?
Фото: Соцсети
Тётки — не наши, с другим менталитетом, от нас, казалось бы, очень далеки — ан нет! Вы заводитесь, даже закипаете, когда начинаете их обсуждать и сравнивать.
Особенно негодуете, когда я без обиняков высказываю своё мнение о Кейт, называя её несчастной женщиной с преждевременно состарившимся лицом.
«Кейт красивая!» — вопите вы.
Да посмотрите, какая она красивая? Объективно оцените внешний вид затюканной жены принца.
Да, была когда-то красивая, но быстро увяла. Лицо висит. Глаза потухшие. Несчастная же баба — ну, разве не видно?
Фото: Соцсети
Тургор кожи ужасный. Выглядит откровенно плохо. Может быть, вы симпатизируете Кейт, потому что подсознательно ассоциируете себя с ней больше, чем с Меган?
Лапоньки мои, кто из вас видит в Кейт частичку себя? А, собственно, зачем вы это делаете?
Да, жена принца преждевременно увяла. Может, ей по королевскому протоколу с лицом ничего делать нельзя. Но вам-то — никто не запрещает!
Какой смысл — уныло вздыхать у зеркала, поднимая ладонями опустившиеся ткани лица и веря в то, что как в 10 лет назад у вас уже ничего не будет.
Будет и как 10 лет назад, и даже как 20!
Вы только посмотрите на эти фотографии.
Фото: Соцсети
Такое преображение — не чудо, не фантастика, а абсолютная, доступная практически всем реальность.
Это — не хирургическая подтяжка, а намного более быстрая, безболезненная, безопасная и эффективная альтернатива — ультразвуковой SMAS-лифтинг.
SMAS-лифтинг — омолаживающая процедура. Впрочем, это не значит, что она показана только тем, кому за 40. У методики нет возрастных ограничений.
SMAS-лифтинг подходит всем, кому нужно улучшить качество и упругость кожи, разгладить морщины, подтянуть веки или скулы, вернуть чёткий овал лица (например, после сильного похудения) или убрать второй подбородок.
Фото: Соцсети
Где хорошо делают SMAS-лифтинг?
Обратите внимание на Age Clinic на Кутузовском.
Во-первых, сейчас в этой клинике действует специальная цена на процедуру: подтянуть веки, убрать молярные мешки или второй подбородок (1 зона на выбор) можно всего за 8 тысяч рублей.
Во-вторых, Age Clinic на Кутузовском — лидер по количеству использованных линий на Ultraformer III в Москве (1,5 млн линий в год). 87% пациентов возвращаются сюда снова и становятся постоянными!
В-третьих, там работают только профессионалы: врачи-косметологи с высшим медицинским образованием и опытом работы от 8 лет.
SMAS-лифтинг в Age Clinic занимает около 45 минут. Не требует подготовки и анестезии, нет реабилитационного периода. Результат виден сразу, а эффект сравним с хирургической подтяжкой.
В общем, вместо того, чтобы ассоциировать себя с унылой Кейт, лучше приведите лицо в порядок и несите в мир красоту, задор и хорошее настроение.
Довольны своим лицом? Хотели бы что-то изменить? Что именно?
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Источник: Лена Миро
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