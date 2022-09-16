Алена Шишкова растеряла красоту после рождения дочери от Тимати
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Алена Шишкова призналась, что растеряла красоту после рождения дочери от популярного певца Тимати. До этого девушка не только отличалась кукольной внешностью, но даже попадала в финал конкурса «Мисс Москва».
Уроженка Тюмени Алена Шишкова около девяти лет назад прославилась не только, как модель, но и как возлюбленная Тимати. В 2014 году девушка родила от рэпера ребенка, и несмотря на то, что через год пара рассталась, исполнитель постоянно помогает дочери Алисе и принимает непосредственное участие в ее воспитании. Внешность же самой Шишковой после рождения девочки изменилась.
Модель является одним из наиболее рейтинговых российских пользователей родной из соцсетей, имея миллионы подписчиков. Сейчас 29-летняя селебрити признается, что не помнит, подверглась ли ее психика послеродовой депрессии, однако былую красоту она уже потеряла. У Алены Шишковой появились отеки на лице, кроме того, у некогда финалистки конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Москва» не в лучшую сторону изменилась фигура.
Ранее модель все фотоснимки публиковала с фильтрами и ретушированием, сейчас же девушка не побоялась продемонстрировать свою внешность в натуральном виде. На вид у нее стали меньше глаза и при этом увеличился отекший нос. Кроме того, она похудела, что вызвало у фолловеров подозрения в анорексии у Алени Шишковой. Сама же бывшая спутница жизни рэпера Тимати заверяет, что не сидит на диетах и наоборот, пытается набрать вес, стараясь придерживаться здорового образа жизни.
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