Алена Шишкова растеряла красоту после рождения дочери от Тимати

Алена Шишкова призналась, что растеряла красоту после рождения дочери от популярного певца Тимати. До этого девушка не только отличалась кукольной внешностью, но даже попадала в финал конкурса «Мисс Москва».

Уроженка Тюмени Алена Шишкова около девяти лет назад прославилась не только, как модель, но и как возлюбленная Тимати. В 2014 году девушка родила от рэпера ребенка, и несмотря на то, что через год пара рассталась, исполнитель постоянно помогает дочери Алисе и принимает непосредственное участие в ее воспитании. Внешность же самой Шишковой после рождения девочки изменилась.

Модель является одним из наиболее рейтинговых российских пользователей родной из соцсетей, имея миллионы подписчиков. Сейчас 29-летняя селебрити признается, что не помнит, подверглась ли ее психика послеродовой депрессии, однако былую красоту она уже потеряла. У Алены Шишковой появились отеки на лице, кроме того, у некогда финалистки конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Москва» не в лучшую сторону изменилась фигура.

Ранее модель все фотоснимки публиковала с фильтрами и ретушированием, сейчас же девушка не побоялась продемонстрировать свою внешность в натуральном виде. На вид у нее стали меньше глаза и при этом увеличился отекший нос. Кроме того, она похудела, что вызвало у фолловеров подозрения в анорексии у Алени Шишковой. Сама же бывшая спутница жизни рэпера Тимати заверяет, что не сидит на диетах и наоборот, пытается набрать вес, стараясь придерживаться здорового образа жизни.