Новый вероятный фаворит Пугачевой поклялся ей в верности

В Сети появились слухи о возможном разладе в семье Пугачевой и Галкина. Вероятный новый фаворит Примадонны уже поклялся ей в верности и любви, причем впервые он, как и Киркоров, увидел артистку еще ребенком.

Не так давно Алла Пугачева вернулась в Россию после долгого отсутствия. В это же время ее муж Максим Галкин гастролирует в Австралии и Новой Зеландии. Однако, как оказалась, Примадонна не скучает в одиночестве, с самого прилета приезда ее встретили друзья и коллеги. Некоторые приятели оказались настолько близки с Аллой Борисовной, что в обществе уже появились слухи о появлении у легендарной певицы нового фаворита.

Вероятный поклонник народной артистки СССР также моложе Пугачевой. Если разговоры о возможном романе с ним подтвердятся, то исполнительница хитов «Любовь, похожая на сон» и «Миллион алых роз» сможет в шестой раз выйти замуж. Ее новому, как сообщают блогеры, фавориту, дизайнеру и телеведущему Юрию Гуляеву, 53 года. Несмотря на то, что он на 20 лет моложе Аллы Борисовны, эксперт индустрии моды уже признался Примадонне в любви. Более того, он поклялся ей в верности, заявив, что никогда не предаст.

Как сообщают некоторые блогеры и журналисты, Пугачева посетила Юрия Гуляева в его апартаментах. При этом артистка вся светилась от счастья, что позволило сделать выводы о ее благосклонном отношении к дизайнеру. Сам Гуляев открыто называет эстрадную певицу своей музой, причем впервые он увидел ее, будучи ребенком. В пятилетнем возрасте он смотрел какую-то телепрограмму, в которой Пугачева пела свой шлягер «Посидим, поохаем». Познакомившись спустя годы с Примадонной лично, он описывает ее, как не только «крутую, легендарную и невероятную», но и «теплого человека, светлейшую и не зазвездившуюся».