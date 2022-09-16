 

Новый вероятный фаворит Пугачевой поклялся ей в верности

16.09.2022, 10:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Сети появились слухи о возможном разладе в семье Пугачевой и Галкина. Вероятный новый фаворит Примадонны уже поклялся ей в верности и любви, причем впервые он, как и Киркоров, увидел артистку еще ребенком.
Не так давно Алла Пугачева вернулась в Россию после долгого отсутствия. В это же время ее муж Максим Галкин гастролирует в Австралии и Новой Зеландии. Однако, как оказалась, Примадонна не скучает в одиночестве, с самого прилета приезда ее встретили друзья и коллеги. Некоторые приятели оказались настолько близки с Аллой Борисовной, что в обществе уже появились слухи о появлении у легендарной певицы нового фаворита.

Вероятный поклонник народной артистки СССР также моложе Пугачевой. Если разговоры о возможном романе с ним подтвердятся, то исполнительница хитов «Любовь, похожая на сон» и «Миллион алых роз» сможет в шестой раз выйти замуж. Ее новому, как сообщают блогеры, фавориту, дизайнеру и телеведущему Юрию Гуляеву, 53 года. Несмотря на то, что он на 20 лет моложе Аллы Борисовны, эксперт индустрии моды уже признался Примадонне в любви. Более того, он поклялся ей в верности, заявив, что никогда не предаст.

Как сообщают некоторые блогеры и журналисты, Пугачева посетила Юрия Гуляева в его апартаментах. При этом артистка вся светилась от счастья, что позволило сделать выводы о ее благосклонном отношении к дизайнеру. Сам Гуляев открыто называет эстрадную певицу своей музой, причем впервые он увидел ее, будучи ребенком. В пятилетнем возрасте он смотрел какую-то телепрограмму, в которой Пугачева пела свой шлягер «Посидим, поохаем». Познакомившись спустя годы с Примадонной лично, он описывает ее, как не только «крутую, легендарную и невероятную», но и «теплого человека, светлейшую и не зазвездившуюся».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10.21 / Шевелюра во все стороны: как избавиться от эффекта наэлектризованных волос в холодное время года

07.06.22 / Любовь против решительности: почему для хорошей жизни важно иметь баланс женской и мужской энергии

20.09.21 / Сергей Глушко закатил истерику, узнав о биологической дочери Наташи Королевой, на которой она заработала 175 млн рублей

12.08.20 / Смоленские таможенники уничтожили партию просроченного коньяка

13.12.21 / Правда Марии Ресса

08.01.22 / Мнение: Пограничники Талибана

15.06.22 / Родила на съемках и в строгой секретности вышла за миллионера: как живет звезда “Тайн следствия” Ковальчук

30.01.22 / Диетолог рекомендует включить в рацион рыбу и злаки для борьбы с зимней хандрой

29.05.21 / 15 российских и голливудских звёзд в молодые годы и сейчас, когда им всем уже за 40

11.10.20 / Странный случай самопровозглашенной “пятой колонны” Путина в Австралии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика