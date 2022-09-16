Мнение: Последняя остановка

ШОС для России – это последнее присутственное место, где ее еще терпят и готовы держать. Причем нужно понимать, что страны ШОС – не союзники Кремля, а просто попутчики. Естественно, временные.

Это означает, что 11 стран-участниц – верхний предел международных связей России при Путине. И число этих стран может теперь только убывать, но не прибавляться. Есть, конечно, отношения и за пределами ШОС, но там остались совсем уж откровенные маргиналы – Венесуэла, Никарагуа, да и те ждут, кто перебьет их небольшую цену, чтобы переметнуться под более надежное крыло.

Владычицей морской стать не удалось.

И опять же стоит понять: если ты попал в нисходящий тренд и начинаешь проваливаться в мировой табели о рангах на всё более низкие позиции, то переломить такой тренд невероятно трудно. Скорее, движение вниз продолжится. И, конечно, с каждым новым провалом в политике это будет происходить только быстрее.

Следующая остановка – подведение итогов спецоперации. После них даже в ШОС Путина посадят еще ближе к отхожему месту. Возможно, прямо возле него.

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