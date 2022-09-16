 

Подросток под Петербургом получил два выстрела в спину во время прогулки

16.09.2022, 10:25, Разное
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На Колтушском шоссе в Ленинградской области неизвестный открыл стрельбу по подросткам. Пострадавший 17-летний Илья получил два ранения в спину. Мать парня узнала о случившемся только через неделю из соцсетей сына и тут же написала заявление в полицию, как сообщают “Вести Подмосковья”.

По словам Ильи, он решил помочь другу решить конфликт с неизвестным мужчиной. Когда парни пришли на место встречи, того уже увозила скорая. “Вдруг из кустов выходит человек со словами: “Ну что, попались?” Наставляет пистолет на мою голову, нажимает на курок, но первый выстрел не проходит. Когда он начал второй выстрел делать, я закрыл спиной своего знакомого, потому что он бы его убил”, – цитирует подростка “Радио 1”.


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