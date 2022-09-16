Собянин представил планы развития трех районов юга Москвы по программе “Мой район”

С этих районов началась модернизация транспортной системы Москвы, отметил градоначальник. Он напомнил, что в 2011-2013 годах реконструировано Варшавское шоссе, для освобождения трассы от тяжелых грузовиков построен отдельный выезд с МКАД в Западное Бирюлево.

Продление Бутовской линии метро до станции “Битцевский парк” существенно разгрузило Серпуховско-Тимирязевскую ветку. Также открылись станции МЦД-2 Красный строитель и Покровское. В 2023 году полностью запустят Большую кольцевую линию метро – пассажиры “серой” ветки получат десятки новых маршрутов передвижения по городу.

“И мы рассчитываем открыть Южный участок Московского скоростного диаметра, строительство которого идет полным ходом”, – отметил Собянин.

Продолжается реабилитация Битцевского лесопарка. Планируется оставить центральную часть неприкосновенной, а объекты отдыха сконцентрировать ближе к жилым кварталам. На окраинах леса создается более 10 локальных рекреационных центров, рассказал мэр.

Вдоль улицы Академика Янгеля появится “Зеленый бульвар”. Уже готовы скейт-парк, памп-трек и другие объекты для любителей экстремального отдыха. А на Ясеневой аллее организован спортивно-оздоровительный маршрут.

“Основные работы по реабилитации Битцевского леса будут завершены до конца этого года”, – уточнил Собянин.

Летом в порядок привели парк “Каскад Кировоградских прудов”, благоустроена территория около Красного пруда, проведена модернизация кордодрома. Также работы прошли на Кировоградском бульваре и территории у Храма Державной иконы Божией Матери на Чертановской улице.

В районе Чертаново Южное проходит программа реновации. В новостройку по адресу Варшавском шоссе, 139 переселяются жители семи ветхих пятиэтажек.

Обновление ждет и промышленные зоны района. Запланировано комплексное развитие участка бывшей промзоны “Красный строитель” площадью 34,5 га.

В ближайшие четыре года в районах реконструируют восемь поликлиник. Работы в трех из них уже завершены. Это городская поликлиника №2, филиал №2, Головное здание детской городской поликлиники №98 и филиал №2 этой же поликлиники, сообщил Собянин.

В 2023 году по адресу Варшавском шоссе, вл. 170Е построят детский сад. В Северном Чертанове возведут новый образовательный комплекс.

Продолжается модернизация спортивных объектов. Летом открылся новый ФОК “Волна” по адресу улица Чертановская, д. 45А. На Варшавском шоссе, 158, корп.2 обустроен каток с искусственным льдом.

“А самым большим проектом является модернизация Конноспортивного комплекса “Битца”. В составе комплекса будут лыжная база, зона активных видов спорта, семейное кафе и детский тематический павильон, вышка для теле-,видеосъемки и другие элементы инфраструктуры”, – отметил градоначальник.

В районах активно развивается сеть учреждений культуры шаговой доступности, в том числе центры творческого образования детей. А на Красном Маяке начал работать Центр московского долголетия для жителей старшего возраста.

“Реализация этих проектов принесет жителям Северного, Центрального и Южного Чертаново комфорт городской среды и более высокое качество жизни”, – заключил Собянин.