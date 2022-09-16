 

Вован и Лексус полгода общались с NASA от имени пришельцев

16.09.2022, 9:33, Разное
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в начале 2022 года передали в Национальную радиоастрономическую обсерваторию США зашифрованное сообщение.

Используя спутниковую связь, им удалось убедить американских астрономов, что они представляют цивилизацию из созвездия Альфа Центавра. По словам Кузнецова, первый сигнал был отправлен 7 января, а уже 15 числа пранкеров перевели на прямую связь со специальным отделом NASA по контактам с внеземными цивилизациями.

– Суммарно мы отправили более 100 сообщений, но с начала августа американцы перестали выходить на связь. Видимо, что-то заподозрили, – рассказал он в эфире телеканала НТВ.

Все коммуникации велись с помощью двоичного кода. В начале марта пранкеры попросили NASA рассказать им о земной цивилизации. Американцы прислали подробный отчёт, в котором США были названы «безусловным лидером» человечества в технологической, военной и политических сферах.

По информации The New York Times, для коммуникации с «цивилизацией Альфа Центавра» в NASA был создан целый институт, в котором в июле 2022 года работало 570 человек.

– До начала августа мы были уверены, что ведём разговор с пришельцами. Но когда они спросили нас, почему первым в космос летал русский, если США такая великая страна, мы заподозрили неладное, тем более, что мы прекрасно знаем правду про этот полёт. Проанализировали сигнал, выяснилось, что он шёл с русского спутника, – сообщил источник газеты в руководстве NASA.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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