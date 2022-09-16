В США не прекращают попыток признать Россию спонсором терроризма

Американские сенаторы — республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь — внесли на рассмотрение в конгресс законопроект о признании РФ спонсором терроризма, пишет The Hill. Как отмечает издание, ранее в конце июля сенат США уже принимал резолюцию, в которой законодатели призывали госсекретаря Энтони Блинкена присвоить РФ этот статус.



AP

Двупартийный дуэт сенаторов — республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм и демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь — внесли на рассмотрение в конгресс новый законопроект о включении РФ в перечень государств — спонсоров терроризма, пишет The Hill.

На настоящий момент в этом перечне находятся четыре страны: Северная Корея, Иран, Сирия и Куба.



В статье также отмечается, что в случае наделения РФ этим статусом страна лишится суверенного иммунитета перед судами США, кроме того, это приведёт к сокращению иностранной помощи и экспорта на её территорию.

Как напоминает издание, этот законопроект был внесён на рассмотрение после того, как в конце июля американский сенат принял резолюцию с призывом, адресованным госсекретарю Энтони Блинкену, признать Россию «государством — спонсором терроризма».



Однако ранее в этом месяце президент США Джо Байден высказался против присвоения РФ этого статуса.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на недавнем брифинге заявила, что, по мнению американского лидера, этот шаг «не является самым эффективным или самым действенным способом привлечь Россию к ответственности» и «может иметь непредвиденные последствия как для Украины, так и для всего мира».