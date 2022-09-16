Дуда – сейчас нужны военные репарации от Германии, а потом можно добиваться их и от России

Сегодня необходимо серьёзно обсуждать вопрос военных репараций от Германии, нельзя больше делать вид, что ничего не произошло, заявил польский президент Анджей Дуда. В беседе с Wprost он рассказал, что немецкая сторона ведёт себя так, будто она удивлена ​​и совершенно к этому не готова. Одновременно он заметил, что, хотя РФ и не начинала Вторую мировую войну, нет причин, чтобы однажды не спросить с неё за это.



АР

Правительство Польши собирается направить дипломатическую ноту по вопросу взыскания репараций от Германии. Глава страны Анджей Дуда не считает, что царящий на Украине конфликт тому помеха. «Всегда найдётся кто-нибудь, кто скажет нет. Следовало и можно было поднять этот вопрос давно. Уже более 30 лет как Польша полностью суверенное государство. Жаль, что прежние правительства, в которых сегодняшние политики из партии «Гражданская платформа» очень часто занимали видные должности, замалчивали эту тему. Однако факт следующий — ущерб был. Никто за него ничего не заплатил, поэтому вопрос очевиден», — объяснил он в интервью Wprost.

Позиция Германии, в частности Олафа Шольца, который говорит, что тема репараций закрыта, для Анджея Дуды просто-напросто неприемлема. «Если мы что-то у кого-то разрушаем, то необходимо это возместить. К сожалению, никто не заплатил за ущерб Польши за время войны, а ведь это 6,2 миллиарда злотых», — подчёркивает президент. В беседе он объясняет, что хотя Польшу удалось успешно отстроить во многих местах, Варшаву немцы разрушили безвозвратно. «Это было запланированное, жестокое уничтожение города. Если кто-нибудь сегодня скажет, что мы зря начинаем конфликт, требуя репараций, пусть они спросят у немцев, почему они вызвали этот конфликт в 1939 году»… Польша заслуживает компенсации, и на этом всё. Я думаю, что Германия тоже отдаёт себе в этом отчёт», — отрезал Дуда.

Он понимает, что Германия сделала много для Польши во время социалистического периода, но по сравнению с военными потерями это лишь капля в море. «Это очень мило и симпатично, что они помогали нам после войны. Мы это принимаем во внимание, потому что у нас хорошие отношения с Германией», — объяснил польский лидер. Одновременно он напомнил, что за последние 30 лет, продавая свои товары на польском рынке, особенно когда Польша ещё не была членом ЕС, Германия заработала очень большие деньги.

«…следовательно, она также извлекла выгоду из нашего соседства. Так что дело вовсе не обстоит так, что наши соседи делают нам большое одолжение, а мы этим пользуемся. Да, она нам помогала, и мы многократно подчёркивали свою благодарность, но мы также сделали много… Однако, как я уже ранее сказал, нужно серьёзно обсуждать вопрос репараций. Нельзя больше делать вид, что ничего не произошло», — констатировал он.

В беседе Дуда рассказал, что несмотря на то, что за последние годы эта тема несколько раз поднималась в отношениях с Германией, немецкая сторона ведёт себя так, будто она удивлена ​​и совершенно к этому не готова.

На мнение польской оппозиции о том, что раз Польша решилась требовать репараций от Германии, то ей следом надо подумать о похожей компенсации и от России, президент ответил следующее: «Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу… Конечно, РФ потом присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что репарации мы должны требовать и от России… Я думаю, что мы должны это сделать. Я не вижу причин на то, чтобы этого не добиваться», — резюмировал он в беседе с Wprost.