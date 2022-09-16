Заплатят высокую цену: адвокат раскрыл “серую” схему Пугачевой и Галкина

На фоне мировых политических событий Народная артистка СССР

Алла Пугачева вместе с детьми и супругом, некогда популярным юмористом Максимом

Галкиным, покинула Россию. Звездная чета переехала в Израиль. Сам комик

мгновенно переквалифицировался в аналитика и начал комментировать действия

властей, чем поставил под угрозу собственную карьеру. Певица, напротив,

отказалась от громких заявлений и в итоге спокойно вернулась на родину.

Однако звездный адвокат Андрей Алешкин не исключает, что в

действиях артистов может быть заложена “серая” схема. Эксперт

подозревает, что Примадонна отечественной эстрады вернулась в Россию ради

спасения недвижимости. Он напомнил, что после определенного времени отсутствия

в стране любой гражданин может лишиться привилегий налогового резидента.

Ни для кого не секрет, что Алла Пугачева и Максим Галкин

владеют в России относительно дорогим жильем. Один только замок в деревне Грязь

чего стоит. Разумеется, и налоги там соответствующие. Однако звездному

семейству пришлось бы заплатить еще более высокую цену, если бы они лишились

статуса резидента РФ.

По мнению адвоката, Максим Галкин, который в скором времени

может лишиться налогового статуса, мог спокойно переписать недвижимость на имя

супруги. И в этом случае получается, что Алла Пугачева вернулась, чтобы спасти

собственность на родине.