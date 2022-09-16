 

Заплатят высокую цену: адвокат раскрыл “серую” схему Пугачевой и Галкина

16.09.2022, 9:03, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На фоне мировых политических событий Народная артистка СССР
Алла Пугачева вместе с детьми и супругом, некогда популярным юмористом Максимом
Галкиным, покинула Россию. Звездная чета переехала в Израиль. Сам комик
мгновенно переквалифицировался в аналитика и начал комментировать действия
властей, чем поставил под угрозу собственную карьеру. Певица, напротив,
отказалась от громких заявлений и в итоге спокойно вернулась на родину.

Однако звездный адвокат Андрей Алешкин не исключает, что в
действиях артистов может быть заложена “серая” схема. Эксперт
подозревает, что Примадонна отечественной эстрады вернулась в Россию ради
спасения недвижимости. Он напомнил, что после определенного времени отсутствия
в стране любой гражданин может лишиться привилегий налогового резидента.

Ни для кого не секрет, что Алла Пугачева и Максим Галкин
владеют в России относительно дорогим жильем. Один только замок в деревне Грязь
чего стоит. Разумеется, и налоги там соответствующие. Однако звездному
семейству пришлось бы заплатить еще более высокую цену, если бы они лишились
статуса резидента РФ.

По мнению адвоката, Максим Галкин, который в скором времени
может лишиться налогового статуса, мог спокойно переписать недвижимость на имя
супруги. И в этом случае получается, что Алла Пугачева вернулась, чтобы спасти
собственность на родине.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.05.21 / Военная разведка говорит, что китайские оружейные технологии быстро развиваются, в то время как Россия отстает

10.10.21 / К следующим выборам ЦИК удвоит число сотрудников, подсчитывающих результаты электронного голосования

05.09.22 / Мнение: Ограничения

19.04.21 / Bloomberg: Путин искушает судьбу

02.06.21 / Исследователи узнают, как плавающие утки балансируют давление воды в своих перьях во время ныряния.

20.08.22 / Кожа сияет изнутри: как добиться этого эффекта с помощью трюка от визажиста известного бренда

13.12.21 / Мнение: Забытый СССР, советские герои-антигерои и нечитавшие продавцы

12.10.20 / Евгений Ройзман удалил татуировку с изображением петуха

16.03.21 / Возвращение Киссинджера. Могут ли США вбить клин между Россией и Китаем?

09.05.21 / Часы принцессы Дианы и подвеска со смыслом: детали образа Меган Маркл во время выступления на Vax Live

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика