 

Перестала скрывать беременность: Округлившаяся Собчак выгуляла огромное пузо

16.09.2022, 9:03, Разное
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Журналистка воспитывает сына Платона, которого родила от Максима Виторгана. С отцом мальчика она рассталась, а вот с нынешним мужем Константином Богомоловым обзавестись потомством пока не успела, хотя и признавалась в одном интервью, что готова подарить ему ребенка. После недавнего выхода Ксении Собчак в свет версия о том, что она в интересном положении кажется все реальнее.

В Сети появилось фото с мероприятия, которое посетила скандально известная блондинка. Поверх обтягивающего платья она надела достаточно просторный жакет, который по непонятным причинам как бы надулся в районе живота. В итоге кажется, что у супруги режиссера огромное пузо!

На просторах Интернета сразу появились комментарии, мол, Ксения Собчак перестала скрывать беременность. Может быть, она действительно решила выгулять округлившийся живот, а возможно, это просто неудачный ракурс фотографа.

Сама звезда пока никаких заявлений не делала. Но подозрения вызывает и тот факт, что данный снимок она выложила в своем микроблоге, однако зачем-то разместила текст в районе своего пуза – как будто скрывая что-то от поклонников.

Стоит отметить, что журналистка нередко делится с фанатами образами, которые собирается надеть. Вчера в ее микроблоге появился снимок просторного розового кукольного платья, в которое она планировала облачиться. “Судя по фасону платья, вы точно беременны”, – написали в комментариях поклонники Ксении Собчак.


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