 

В США готовят законопроект о прямой военной помощи Тайваню

16.09.2022, 7:55, Разное
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Комитет сената США по внешним делам одобрил законопроект о военной помощи Тайваню, пишет France 24. В соответствии с ним США впервые смогут оказывать Тайбэю прямую военную помощь. В Китае уже заявили о том, что в случае принятия новый законопроект станет потрясением для американо-китайских отношений.

В рамках актуального укрепления связей между Вашингтоном и Тайбэем США стали на шаг ближе к финансированию тайваньской обороны. После того как комитет сената США по внешним делам одобрил соответствующий законопроект, Пекин поспешил пригрозить последствиями.

МАО НИН, официальный представитель МИД КНР: Если этот законопроект продолжат рассматривать, давать ход или даже превратят в закон, это станет сильным потрясением для основ американо-китайских отношений. Кроме того, будут серьёзные последствия для мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Если законопроект будет одобрен сенатом и палатой представителей, то Вашингтон в течение трёх лет выделит 4,5 миллиарда долларов на оборону Тайваня. Несмотря на то что США уже десятилетия поставляют оружие на остров, они никогда ещё не оказывали прямой военной помощи. В то время как Китай говорит о провокации, председатель комитета сената по внешним делам Боб Менендес настаивает на обратном, описывая законопроект как фактор сдерживания. В законопроекте также подробно прописаны санкции, которые будут введены, в случае если Китай попробует захватить Тайвань силой.

Когда спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси проигнорировала предупреждения Пекина и отправилась летом с визитом на Тайвань, в Пекине сочли этот шаг эскалацией и ответили проведением учений вокруг острова. Некоторые из них проходили в 20 километрах от берега. Считается, что в Белом доме были против визита Пелоси, но официального заявления не было.

На данный момент неизвестно, подпишет ли президент Байден новый законопроект, но в Белом доме подтвердили, что президент хочет работать с конгрессом для усиления двухпартийной поддержки Тайваня. Суверенитет Тайваня останется предметом спора между Вашингтоном и Пекином ещё на определённое время. 

Дата выхода в эфир 15 сентября 2022 года.


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