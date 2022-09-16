 

Десятки мексиканцев стали очевидцами НЛО со множеством огней

16.09.2022, 7:49, Разное
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Несколько десятков человек как минимум в четырех местах города Текила в Мексике наблюдали крупный НЛО с сияющими огнями в ночном небе в среду 14 сентября 2022 года.

НЛО выглядел как темный сферический объект, по краям которого расположено множество прожекторов. И либо эти прожекторы медленно вращались, либо сам НЛО вращался.

На некоторых роликах это плавное вращение было особенно заметно, что серьезно играет не в пользу версии о гражданском беспилотнике.

У этого события было так много очевидцев, что отметает теории о видеомонтаже. Над Текилой в самом деле летало что-то очень необычное. На представленном ниже ролике, помимо самого НЛО, видно и очевидцев, которые с любопытством и шутками смотрят в ночное небо, наблюдая за загадочным объектом.

Скептики пытались предполагать, что это могут быть очередные запущенные Илоном Маском спутники SpaceX Starlink, однако эту теорию быстро отмели. Также была предположена версия, что это мог быть секретный военный самолет.


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