На спутнике Юпитера Ганимед может скрываться внеземная жизнь

Если бы не тот факт, что это небесное тело является спутником планеты Юпитер, из-за своих огромных размеров оно вполне могло бы сойти за планету.

Диаметр Ганимеда более 5200 км, что даже больше Меркурия и лишь немного меньше Марса.

В марте 2016 года космический телескоп «Хаббл» также сделал удивительное открытие, которое свидетельствует о существовании на спутнике большого океана соленой воды. И, насколько нам известно, присутствие жидкой воды жизненно важно, так как это может говорить о существовании инопланетной жизни.

– Это открытие знаменует собой важную веху, подчеркивая то, чего может достичь только Хаббл, – сказал бывший заместитель администратора Управления научных миссий НАСА Джон Грюнсфельд.

Планетологи считают, Ганимед может быть одним из мест, где внеземная жизнь может быть обнаружена в нашей Солнечной системе, помимо Земли.

– За 25 лет своего пребывания на орбите Хаббл сделал много научных открытий в Солнечной системе. В глубинах океана под ледяной корой Ганимеда скрываются более интересные возможности для жизни за пределами Земли. Мы считаем, что океан Ганимеда содержит больше воды, чем в Европе, – объясняет ученый, курирующий миссию ЕКА «Исследователь ледяной луны Юпитера» Оливье Витасс. – В океанах Ганимеда в шесть раз больше воды, чем на Земле, и в три раза больше, чем на спутнике Юпитера Европе.

Когда очередная миссия Juice тщательно исследует Ганимед и Европу, другая миссия НАСА, получившая название Clipper, сосредоточится на изучении последней.

Таким образом, через несколько лет у нас будет полная панорама океанических спутников, окружающих крупнейшие планеты Солнечной системы.

Ганимед – самая большой планетарный спутник во всей Солнечной системе и единственная, у которой есть собственное магнитное поле. Благодаря магнитному полю на полюсах Ганимеда прекрасно наблюдается северное сияние. Спутник находится в пределах магнитного поля Юпитера, из-за чего периодически меняется северное сияние.

По мнению ученых, открытие огромной массы воды под ледяным ландшафтом спутника увеличило шансы обнаружить внеземную жизнь, не покидая Солнечной системы.