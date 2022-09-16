Прилучный после свадьбы швырнул использованную молодуху как никчемный мусор: Спать без обязательств

Актер решился еще раз создать семью. Тем временем его бывшим народ активно сочувствует. Без сожаления не осталась Мирослава Карпович, даже несмотря на то, что долгое время после развода Павла Прилучного ее называли “разлучницей”.

Но у Лены Миро насчет ее позиции в жизни актера другое мнение. Артист так и не признал роман с молодой звездой “Папиных дочек”, но светская сплетница уверена, что связь между ними была, но актер рассматривал ее как “временный вариант”, потому что Мирослава Карпович была для него “проходной женщиной”.

Такие дамочки нужны лишь для определенных целей – их используют как трамплин после больного расставания, но не теряют голову от любви. Даже на существующих совместных снимках не видно нежности, исходящей от экс-супруга Муцениеце. То ли дело фотографии с Зепюр Брутян!

Собственно, когда раны от развода затянулись, актер пошел дальше и женился, а от утешительного варианта избавился как от никчемного мусора, причем, со слов блогера, продолжил это делать и после свадьбы.

“Несчастная Карпович была вышвырнута не только из личной жизни Павлушки Прилучного, но и из рабочей”, – отметила Лена Миро, вспомнив исчезновение звезды из совместных постановок.

Некоторые подписчицы сплетницы, как оказалось, тоже побывали на месте звезды “Папиных дочек” и поделились своим опытом.

“Был вариант с ним только “дружить”, либо спать без обязательств, т.к. к серьезным отношениям он был не готов”, – рассказала пользовательница под постом про Павла Прилучного.