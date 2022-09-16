Потеря ребенка, брак с иностранцем и молодой жених: как складывалась личная жизнь Ангелины Вовк

Ангелина Вовк – одна из самых популярных отечественных ведущих. Несмотря на успешную карьеру, судьбу звезды нельзя назвать безоблачной. Ангелине Михайловне не раз приходилось сталкиваться с трудностями как в работе, так и в любовных делах. Можно сказать, что в личной жизни диктор потерпела настоящее фиаско.

В первый раз Ангелина Вовк пошла под венец еще в молодости. Ее избранником стал однокурсник по ГИТИСу и диктор Геннадий Чертов. Брак продлился 16 лет, однако не принес супругам счастья. Совместную жизнь омрачили не только измены, но и чудовищное испытание.

Однажды Ангелине Михайловне стало плохо прямо во время съемок.

Ведущую отвезли в больницу, где выяснилось, что у нее внематочная беременность. Вовк перенесла тяжелую операцию и около двух месяцев была буквально на грани жизни и смерти. В итоге звезде удалось выкарабкаться, но она потеряла ребенка и похудела на 20 килограммов.

Увы, тяжелое испытание не скрепило брак. Вовк не могла подарить мужу наследника из-за осложнений после внематочной беременности и подозревала, что он ей изменяет. В 1982 году супруги развелись, а вскоре после этого в жизни знаменитости появилась новая любовь.

Вторым супругом Ангелины Вовк стал чешский художник Индржих Гец. Союз просуществовал 13 лет, но, к сожалению, не перерос в настоящую семью. Муж телеведущей хотел, чтобы она перебралась к нему в Прагу, но та не решилась на переезд из-за профессиональных амбиций. Все годы брака супруги жили в разных странах и встречались всего несколько раз в год.

Отношения закончились, когда муж ведущей встретил другую. Впрочем, официально Вовк и Гец так и не развелись. В 2016-м мужчины не стало, а теледива узнала о его кончине только спустя год. Ангелина Михайловна очень сожалела, что не смогла проститься с бывшим возлюбленным.

Сегодня, в свои 80 лет, Ангелина Вовк тщательно следит за собой и по-прежнему пользуется популярностью у противоположного пола. Последние годы радиоведущей не раз приписывали романы с молодыми ухажерами. Но какого же было удивление общественности, когда звезда неожиданно засобиралась с одним из них в загс.

В 2019 году теледиву начали замечать в компании радиоведущего Михаила Куницына, который младше ее на 25 лет. Позже стало известно, что эти отношения – не просто мимолетная интрижка. Окружение пары утверждало, что предложение уже сделано и свадьба не за горами. Однако вскоре Вовк рассталась с молодым женихом. Сейчас Ангелина Михайловна утверждает, что не собирается связывать себя узами брака в третий раз.