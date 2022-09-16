Флаг партии, набирающей больше всего голосов на выборах в ГД, приравняют к защищаемой законом госсимволике

Депутаты Госдумы готовят законопроект о том, чтобы приравнять флаг партии, набирающей больше всего голосов на выборах, к защищённой законом государственной символике.

Такое знамя будут поднимать наравне с триколором над госучреждениями, а также в школах и университетах.

Источники объясняют инициативу тем, что символика правящей партии на практике имеет даже большее значение, чем любые другие госсимволы – именно под её знаменем «свершается всё лучшее в стране и именно под ним ведётся борьба со всем худшим». При этом закон никак не нарушит принцип многопартийности и плюрализма, поскольку будет отражать выбор большинства, а следовательно – отстаивать демократические идеалы.

Идею поддержала, в частности, глава ЦИК Элла Памфилова. По её словам, россияне регулярно пишут ей письма с призывом ввести подобную норму и распространить её на все сферы общественной жизни.

– Нельзя говорить, что закон нарушит какую-то конституционную норму – мы остаёмся демократической страной с прозрачными и конкурентными выборами, – говорит она. – В законопроекте не прописывается какая-то конкретная партия, речь идёт лишь об отражении народного волеизъявления и уважении к нему. Даже я вам сейчас не скажу, чей флаг будем поднимать, потому что партий у нас много, цифры всех партий я не помню, надо поднимать протоколы и смотреть, кто там лидировал. Интрига такая вот имеется.

Инициатива вызвала положительный отклик и у лидера оппозиции – главы КПРФ Геннадия Зюганова. Он подчеркнул, что если государство должно уважать выбор народа и отражать его в своей официальной символике, а иначе оно не может претендовать на звание народно-демократического.

—