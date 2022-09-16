 

В Марселе сломались десятки автомобилей после заправки бензином, разбавленным водой

16.09.2022, 6:30, Разное
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Около 40 жителей Марселя столкнулись с неисправностями автомобилей после заправки бензином на автозаправочных станциях сети Esso, пишет BFM TV. После проверки выяснилось, что бензин в колонках АЗС был разбавлен водой. Как предупреждают специалисты по ремонту автомобилей, заправка таким разбавленным топливом может привести к поломке двигателя.


AP

С начала недели около 40 автомобилей в Марселе столкнулись с поломками после заправки бензином на автозаправочных станциях сети Esso, пишет BFM TV.  После жалоб нескольких автомобилистов в социальных сетях пользователи интернета предположили, что на заправках перепутали цистерны с дизельным топливом и бензином, однако эта гипотеза не подтвердилась.

Тем временем автослесарь, который чинил поломку одной из машин, был удивлён, обнаружив в топливном баке автомобиля воду, пишет издание. «Это видно по соотношению текстуры и цвета»,— объяснил работник автосервиса в эфире BFM Marseille Provence. Вода в топливе, уточняет он, может привести к поломке двигателя.

После сообщений о неисправностях с автомобилями компания Esso отключила колонки с топливом, после заправки на которых у клиентов начались проблемы. При этом компания считает, что выявила проблему. Она объясняет, что вода просочилась в топливо недалеко от нефтеперерабатывающего завода в Фос-сюр-Мер во время погрузки в автоцистерны.

На данный момент, по оценкам компании, с этой проблемой столкнулись 14 заправочных станций. Уже подано около 40 жалоб. Esso заверяет, что работает над механизмом компенсаций клиентам, если окажется, что причиной этих поломок действительно является топливо.

 


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