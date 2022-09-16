 

Европа переживает массовый отток капитала

16.09.2022, 6:30, Разное
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За прошедшие полгода инвесторы вывели из европейских фондов $83 млрд, пишет N-TV. Причина заключается в украинском кризисе, приведшем к резким скачкам цен на энергию, инфляции и угрозе рецессии. Как отмечает издание, вкладчики предпочитают переориентировать свои вложения из Европы в США.


AP

Инвесторы, очевидно, рассматривают экономическое будущее Европы в мрачных тонах, пишет N-TV. За прошедшие полгода инвесторы вывели из европейских фондов $83 млрд. Это самый крупный отток капитала из Европы за последние 15 лет.

При этом, по словам финансового эксперта Стефана Риссе, инвесторы не переводят акции в иные формы вкладов. Из-за высокой инфляции они продолжают держать свои деньги в форме акций, просто переводят их в иные места — в первую очередь, в США. «В свете нынешней ситуации, США, более чем когда-либо, становятся самым надёжным рынком с самыми низкими рисками», — приводит издание слова Риссе.

Как отмечает Риссе, причина поведения вкладчиков заключается в украинском кризисе, который, в свою очередь, спровоцировал энергетический кризис, сильно затронувший Европу. США же, в свою очередь, не зависят от российских энергоресурсов и далеко не так сильно затронуты скачками цен на энергию, поэтому инвестиции в американские предприятия сейчас выглядят куда привлекательнее.

Инвесторов также не привлекает политика ЕЦБ, который поднимает ключевую ставку, пишет N-TV. Основной немецкий индекс акций DAX за последние полгода просел на 6%. По мнению Риссе, 2022 год мог быть «европейским годом», однако украинский кризис перечеркнул эту перспективу: теперь Европе грозит тяжёлая рецессия, нехватка газа может привести к приостановкам производства. 


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