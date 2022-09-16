 

ВМФ США не готовы к гипотетическому конфликту в Индо-Тихоокеанском регионе

16.09.2022, 6:30, Разное
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США сейчас нужно не действовать на два фронта, а сфокусироваться на китайской угрозе, считает бывший контр-адмирал ВМФ США Чарльз Уильямс. В своей статье для The Hill Уильямс пишет, что американский флот сейчас в плохой готовности: он уступает китайскому в численности. Кроме того, американские военно-морские базы имеют недостаточный уровень готовности.


AP

США пора задуматься над реорганизацией своих военно-морских баз, пишет контр-адмирал ВМФ США в отставке Чарльз Уильямс в своей статье для The Hill. По мнению Уильямса, у Вашингтона уже не хватает средств для того, чтобы поддерживать все свои базы.

Кроме того, США уже не могут действовать на два фронта, считает Уильямс: поэтому нужно сфокусироваться на Китае. Бывший военный отмечает, что на данный момент ВМФ США насчитывает 296 кораблей, причём 39 из них подлежат списанию. В это же время китайский флот состоит из 355 кораблей, а в будущем эти число планируется увеличить до 420. Также Уильямс пишет о том, что готовность американских ВВС составляет 67%, а инфраструктура поддерживается только на 50—70%.

США нужен флот, способный защищать интересы страны, пишет Уильямс. По его мнению, основным фактором здесь является военно-морская инфраструктура: согласно подсчётам, для её содержания требуется ежегодно выделять примерно $16,5 млн, однако сейчас на неё выделяется лишь $5 млн. Вследствие этого многие инфраструктурные объекты американских военно-морских баз уже пришли в негодность.

В качестве решения проблемы Уильямс предлагает закрыть ненужные инфраструктурные объекты и отдать приоритет общему числу кораблей и готовности имеющихся баз. При этом Уильямс отмечает, что описанные им проблемы характерны не только для ВМФ США, но для американских вооружённых сил в целом.

Резюмируя, Уильямс пишет, что угроза конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе нарастает. Как следствие, США нужно действовать быстро и реализовывать соответствующие реформы. 


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