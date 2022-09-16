 

Более 50% долга по кредитам – ипотека

16.09.2022, 6:10, Разное
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Общий размер задолженности россиян по ипотечным кредитам к сентябрю достиг 12,7 трлн рублей, или 50,3% от общего долга по займам. Для сравнения, годом ранее данный показатель составлял 45,2%, два года назад – 43,5%.

В Петербурге и Якутии доля долга по ипотеке превышает 58% от общей задолженности. В Москве доля ипотечного долга составляет почти 57%, в Подмосковье – 53,4%.

Однако если посмотреть на статистику просроченных выплат по кредитам, здесь доля ипотечных займов крайне мала – 5,9%. Еще два года назад каждый десятый просроченный платеж был ипотечным.

Хуже всего платят за ипотеку в Калининградской области и республиках Северного Кавказа. При этом на вторичном рынке больше просроченных платежей, чем на рынке новостроек.

На первичный рынок в среднем по России приходится 24% от всех ипотечных долгов. В Москве и Петербурге эта доля значительно выше – 35% и 32% соответственно.


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