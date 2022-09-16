Европарламент решил, что Венгрия больше не демократия

Депутаты Европарламента большинством голосов одобрили резолюцию, согласно которой Венгрия больше не является демократией, пишет немецкий телеканал N-TV. По их версии, она превратилась в «гибридную систему электоральной автократии». Теперь Еврокомиссия может предложить странам ЕС сократить финансирование Венгрии, хотя в то же время хочет оставить Будапешту возможность избежать этого за счёт проведения реформ.



AP

Европейский парламент отказал Венгрии в статусе демократического государства, пишет немецкий телеканал N-TV. «Среди экспертов» всё больше крепнет единство мнений относительно того, «что Венгрия больше не является демократией», говорится в не носящей обязательного характера резолюции, одобренной большинством евродепутатов в Страсбурге. По их версии, Венгрия превратилась «в гибридную систему электоральной автократии».

Депутаты Европарламента при этом раскритиковали и сам Европейский союз за недостаточно решительные действия. Парламент выразил сожаление по поводу того, что «отсутствие решительных действий со стороны ЕС способствовало разрушению демократии, верховенства закона и основных прав в Венгрии».

Как напоминает N-TV, на протяжении нескольких месяцев евродепутаты призывали Еврокомиссию в Брюсселе сделать что-то в связи с предполагаемыми нарушениями верховенства закона в Венгрии и, возможно, сократить финансирование страны со стороны ЕС. Так называемый механизм верховенства закона был запущен Еврокомиссией в апреле после длительного периода колебаний. С помощью этого механизма выплаты из бюджета Евросоюза могут быть сокращены для стран, нарушающих общие фундаментальные ценности, поясняет немецкий телеканал.

Еврокомиссия обвинила Венгрию в коррупции, конфликтах интересов и масштабных проблемах с распределением государственных контрактов и финансированием партий. За этим стоит подозрение, «что клика вокруг главы венгерского правительства Виктора Орбана обогащается в ущерб общему бюджету ЕС», разъясняет N-TV.

Для того чтобы сократить финансирование, необходимо решение как минимум 15 стран ЕС, представляющих 65% населения. По информации немецкого телеканала, в воскресенье Еврокомиссия может предложить странам-членам Евросоюза сократить финансирование Венгрии. В то же время ведомство в Брюсселе, однако, хочет оставить дверь для Венгрии открытой и дать стране возможность избежать урезания финансирования за счёт проведения реформ, пишет N-TV.