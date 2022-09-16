Наживается на россиянах: беглянка Брежнева впаривает народу протухшую байду за бешеные деньги

В течение многих

лет артисты украинского происхождения переезжали в Россию. Здесь они строили

карьеру, гастролировали и зарабатывали деньги. Для многих певцов и ведущих Москва

стала вторым домом. Но после начала февральских событий не все остались в этом “доме”.

Например, экс-солистка группы “Виа-ГРА” Вера Брежнева.

Вместе с мужем Константином

Меладзе беглянка Вера сейчас живет в Италии. Однако, свою деятельность в стране

певица не прекратила и все еще наживается на россиянах.

Несколько лет

назад она запустила собственный бренд декоративной косметики. Уже тогда на Веру

Брежневу посыпались обвинения в качестве продукта: за высокую цену она предлагала

весьма посредственное качество. Хейт не остановил жену Меладзе, и косметика появилась

во всех крупных магазинах.

Даже после

отъезда Вера Викторовна впаривает байду россиянам. Отзывы покупателей на маркетплейсах становятся все хуже. Пользователи косметики утверждают, что звезда с большими скидками продает просроченный и протухший товар. Если это действительно так, то для потребителей это чревато аллергиями и раздражением: не только на

саму Веру Брежневу, но и на компоненты испорченных теней и помад.