 

Наживается на россиянах: беглянка Брежнева впаривает народу протухшую байду за бешеные деньги

16.09.2022, 4:45, Разное
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В течение многих
лет артисты украинского происхождения переезжали в Россию. Здесь они строили
карьеру, гастролировали и зарабатывали деньги. Для многих певцов и ведущих Москва
стала вторым домом. Но после начала февральских событий не все остались в этом “доме”.
Например, экс-солистка группы “Виа-ГРА” Вера Брежнева.

Вместе с мужем Константином
Меладзе беглянка Вера сейчас живет в Италии. Однако, свою деятельность в стране
певица не прекратила и все еще наживается на россиянах.

Несколько лет
назад она запустила собственный бренд декоративной косметики. Уже тогда на Веру
Брежневу посыпались обвинения в качестве продукта: за высокую цену она предлагала
весьма посредственное качество. Хейт не остановил жену Меладзе, и косметика появилась
во всех крупных магазинах.

Даже после
отъезда Вера Викторовна впаривает байду россиянам. Отзывы покупателей на маркетплейсах становятся все хуже. Пользователи косметики утверждают, что звезда с большими скидками продает просроченный и протухший товар. Если это действительно так, то для потребителей это чревато аллергиями и раздражением: не только на
саму Веру Брежневу, но и на компоненты испорченных теней и помад.


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