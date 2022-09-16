 

“Адская боль”: выгнавшая мужа Бородина вывернула наружу страшные секреты

16.09.2022, 4:45, Разное
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Курсы от блогеров
потихоньку теряют свою популярность у пользователей разных социальных сетей,
чего не скажешь о курсах от звезд из телевизора. Вот где настоящий золотой
рудник инфоцыганства — заработка на продаже волшебных советов по личностному
росту и отношениям.

Вот и выгнавшая мужа ведущая
Ксения Бородина не осталась в стороне от волны личностнорастущих. Телеведущая
запускает свой курс с громким названием “Если брак оказался браком”. Ксения
обещает участникам курса разбор разных примеров проблем в отношениях на
собственном опыте, и якобы для этого ведущая даже вывернула наружу страшные
секреты своего брака:

“Я никогда
не давала интервью на тему развода. И только здесь, в кругу тех, кто проходит
похожие испытания, я решилась быть откровенной”, — пишет Ксения Бородина.

Блогер Катя Конасова
скептически отнеслась к начинанию Ксении. Она сняла видео, в котором обсуждает с
подписчиками очередной курс по отношениям: “Это то случай, когда очень
хочется свой курс, но не знаешь, чему такому научить. В ход идет личный опыт”,
— делится мнением разоблачительница Ксении Бородиной.

Сама телеведущая
так описывает свой новый проект: “Я подготовила для вас лекарство. Развод
— это адская боль, которую сложно прочить в одиночестве”, — говорит Ксения
Бородина в прогреве к продажам курса.


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