“Адская боль”: выгнавшая мужа Бородина вывернула наружу страшные секреты

Курсы от блогеров

потихоньку теряют свою популярность у пользователей разных социальных сетей,

чего не скажешь о курсах от звезд из телевизора. Вот где настоящий золотой

рудник инфоцыганства — заработка на продаже волшебных советов по личностному

росту и отношениям.

Вот и выгнавшая мужа ведущая

Ксения Бородина не осталась в стороне от волны личностнорастущих. Телеведущая

запускает свой курс с громким названием “Если брак оказался браком”. Ксения

обещает участникам курса разбор разных примеров проблем в отношениях на

собственном опыте, и якобы для этого ведущая даже вывернула наружу страшные

секреты своего брака:

“Я никогда

не давала интервью на тему развода. И только здесь, в кругу тех, кто проходит

похожие испытания, я решилась быть откровенной”, — пишет Ксения Бородина.

Блогер Катя Конасова

скептически отнеслась к начинанию Ксении. Она сняла видео, в котором обсуждает с

подписчиками очередной курс по отношениям: “Это то случай, когда очень

хочется свой курс, но не знаешь, чему такому научить. В ход идет личный опыт”,

— делится мнением разоблачительница Ксении Бородиной.

Сама телеведущая

так описывает свой новый проект: “Я подготовила для вас лекарство. Развод

— это адская боль, которую сложно прочить в одиночестве”, — говорит Ксения

Бородина в прогреве к продажам курса.