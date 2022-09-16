 

Антироссийские санкции грозят нищетой многим людям в Германии и Европе

16.09.2022, 3:45, Разное
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Антироссийские санкции наносят огромный ущерб Германии и Европе: они угрожают многим людям нищетой, несут угрозу европейской промышленности и экономике и даже риск деиндустриализации Германии, подчеркнула депутат Левой партии Сара Вагенкнехт в интервью телеканалу Welt. По её мнению, необходима предметная дискуссия по поводу того, имеет ли такая экономическая война смысл. Санкции она призывает отменить.

С нами на связи Сара Вагенкнехт, добрый день!

САРА ВАГЕНКНЕХТ, депутат Левой партии: Здравствуйте, приветствую!

Давайте ещё раз обратимся к заявлению из вашего выступления в бундестаге на прошлой неделе. По вашим словам, самая большая проблема правительства — это грандиозная идея развязать беспрецедентную экономическую войну против нашего важнейшего поставщика в энергетике. Вы призываете к отмене экономических санкций. Как же тогда, с вашей точки зрения, нужно защищаться от России? Или следует просто предоставить Путину свободу действий?

САРА ВАГЕНКНЕХТ: Вопрос ведь в том, помогают ли санкции защититься от Путина. Сейчас, по прошествии доброго полугодия, мы видим, что эти санкции, в первую очередь, наносят огромный ущерб Германии и Европе, что они угрожают многим людям нищетой, что они несут угрозу также нашей промышленности, нашей экономике. Предсказывается волна банкротств. Экономические эксперты прогнозируют возможную деиндустриализацию Германии.

И я должна честно сказать: я считаю, что необходима предметная дискуссия по поводу того, имеет ли такая экономическая война смысл — а когда вводят огромные пакеты санкций, на которые потом в свою очередь реагирует Россия, это и есть экономическая война, тут разногласий быть не может. Способна ли она привести к скорейшему завершению конфликта на Украине, — который является преступлением, который ужасен, — но могут ли такие санкции каким-то образом завершить его на день раньше? Пока «Газпром» получает рекордные прибыли, на Путина вообще не оказывается никакого давления. Это просто смешно.

Дата выхода в эфир 15 сентября 2022 года.

 


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